Sigara fiyatları ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları listesi 2019

Sigarada paket başına beklenen 2 liralık fiyat artışı geldi. Global tütün şirketi Philip Morris SA tarafından 6 nisan tarihi itibarıyla güncellenen fiyat listesine göre en düşük bandrollü sigara fiyatı 11 liraya çıkarken, daha önce 13 liraya satılan en yüksek fiyatlı sigaralar ise 15,5 liradan satılacak.

Diğer tütün şirketlerinin de aynı artışı yapması halinde devletin sigaradaki fiyat artışından kaynaklı 8 milyar liralık ilave vergi geliri elde etmesi bekleniyor.

5 Ocak’ta alınan kararla sigara vergilerinde yüzde 63 olan nispi ÖTV oranı yüzde 67’ye çıkarılmıştı. Böylelikle, toplam vergi yükü artarak, bir paket sigara fiyatının yüzde 86’sına yükselmişti. Yani yeni vergi oranlarıyla; 11 liralık bir paket sigaranın 9 lira 50 kuruşu vergi oldu. Başka bir deyişle, 20 adetlik bir paket sigaranın 17 tanesi vergiye gidiyor.

SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Yapılan zammın ardından sigara fiyatları şöyle:

MURT B.: 12.00 TL

LRK: 12.00 TL

LRK R.: 11.50 TL

PARL: 15.50 TL

MARL: 15.00 TL

MARL T.: 14.00 TL

L: 11.50 TL

L RED: 11.00 TL

MURT: 13.00 TL

CHST: 11.50 TL

SİGARA ZAMMININ ENFLASYONA ETKİSİ NE OLACAK?

2 TL’lik artışla fiyatlar da en az yüzde 16 artacak. Sigara çeşidine göre yüzde 20’leri bulan artışın nisan ayında enflasyona etkisi yüzde 1 civarında olacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA