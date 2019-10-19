Sıfır Atık Projesi’nin kapsamı genişletiliyor: 100 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak!

Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen Sıfır Atık Forumu’nun resmi açılışı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’un teşrifleri ve hitaplarıyla gerçekleştirildi. CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen forumun açılışında konuşan CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, Sıfır Atık Projesi ile toplum bilincine sahip çıktığı için Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye teşekkür etti. Ceyda Erem, “Toplumun bilinçlenmesi için bu kadar üst düzeyde yürütülen Sıfır Atık Projesi gerçekten çok kıymetli. Biz de CNR Holding olarak bu hassas konuyu sahiplenmiş durumdayız. Önümüzdeki süreçte hem fuarlarımız hem de forumlarımız konuyu Anadolu’ya taşıyacağız. Çalışmalarız sürüyor” dedi.

“Yaşam biçimlerimizi gözden geçirmeliyiz”

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ise; forumda yaptığı konuşmasında çevre bilincine dikkat çekerek, “Çevre bilinci doğayı bir bütün olarak görmektir. Bu bakış açısında ülkeler arasındaki sınırların hiçbir önemi yoktur. Kendi ülkesini, doğasını korumak isteyen herkes aslında dünyanın doğasını korumakla eş fikirdedir. Kendi sınırınız içerisinde gerçekleştirdiğiniz geri dönüşüm dünyanın her yerinde nüfuz eden bir iyilik hareketidir” dedi. 21. yüzyılın teknolojik gelişmesinden başarılı bir şekilde övünürken, diğer yanda çöp üretiminin devam ettiğini belirten Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, “O kadar gereksiz paketleme yapıyoruz ki; yarım kiloluk bir ürün kendisinden kaç kat büyük bir paket içinde yer alıyor. Hepimiz bir üretim yaparken çok iyi hesap yapmalıyız. Tüm yaşam biçimlerimizi yeniden gözden geçirmek zorundayız” dedi.

22. 913 kamu kurum ve kuruluşu Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne geçti

2017 yılında başlattıkları proje ile ilk hedeflerinin kamu kurumlarında çöp kaynağını ayrıştırmayı başarmak olduğunu söyleyen Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, “2 yıldan bu yana 25 bin hizmet binasında sıfır atık sistemine geçtik. Sıfır Atık Yönetmeliği ile 2020 yılının ilk yarısında tüm kamu kurumlarımızı sisteme entegre etmiş olacağız. 2020 yılının ikinci yarısında ise 250 binden fazla nüfusu olan ilçe belediyelerimizi ve OSB’lerimizi Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne dâhil etmeyi hedefliyoruz. Bu arada sıfır atık ile ilgili yaptığımız çalışmaları kayıt altına almak için Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ni devreye aldık. Bugün 22 bin 913 kamu ve kurumumuz bu sisteme entegre oldu ve giriş yapmaya başladı” şeklinde konuştu.

Sıfır Atık Mavi ile 122.193 metreküp deniz çöpü toplandı

Sıfır Atık Projesi’ni dünyaya bir miras bırakma iştiraki olarak gördüklerini vurgulayan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, “Sıfır atığın büyük edinimleri olduğuna inanıyorum. 1 Ocak 2019 itibariyle plastik poşet uygulamasını getirdik ve şu ana kadar yüzde 78’lik bir orana ulaştık. 2021 yılında ise depozitoyu sıfır atık uygulamasına dâhil edeceğiz. Bu uygulama ile geri dönüşümde daha da büyük kazanımlar elde etmeyi hedefliyoruz. Yine haziran ayında projemizin bir parçası olan Sıfır Atık Mavi konusunu gündeme getirerek denizlerimizde temizliği başlattık. Bu sayede 122 bin 193 metreküplük deniz çöpü topladık. 769 kuruluş Sıfır Atık Mavi konusunda çalışacağını taahhüt etti” dedi.

100 bin kişiye istihdam sağlanacak

Doğal kaynaklar tükenmeden yarınlara aktararak, yenilenebilir kaynaklara yönelinmesi gerektiğine dikkat çeken Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, “İyi bir gelecek istiyorsak yeşil ekonomiyi hızlı bir şekilde gerçekleştirmeliyiz” dedi. Sıfır Atık Projesi sayesinde 2023 yılına kadar tüm Türkiye’de sıfır atık sisteminin uygulamaya konulmasını sağlamayı ve 20 milyar liralık tasarruf elde etmeyi hedeflediklerini de söyleyen Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, “100 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Bu arada Geri kazanım oranımızı da yüzde 35’lere çıkaracağız” dedi.

“2023 hedefimiz için hammaddeyi de üretmemiz lazım”

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise; açılışta yaptığı konuşmasında sıfır atık ile sektörlere sağladıkları katkılardan söz etti. Sıfır atık uygulamalarıyla geleceğin koruma altına alındığını belirten Bakan Murat Kurum, “Türk ekonomisi ihracatı ile önemli bir ivme kazandı. Bunda her sektörün katkısı var. 167 milyar dolarlık bir seviyeye gelen ihracatımızı 2023’te 500 milyar dolara taşımak için üretimimizi de artırmamız gerekiyor. Bunun için hammaddeyi de üretir hale gelmeliyiz” dedi. 1950 yılı sonrası şehirleşmenin artmasıyla başlayan kirliliğin, 1990’dan itibaren sorun haline geldiğini ifade eden Bakan Murat Kurum, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 2 yıl önce Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Sıfır Atık Projesi başlattık. Çevreyi korumaya yönelik her projeyi Sıfır Atık Projesi’nin çatısı altında değerlendiriyoruz. Bu kapsamda TOKİ’nin devam eden konutları, hastaneler, sosyal konutlar sıfır atık sistemine uyumlu halde üretiliyor” dedi.

“Sanayi üretimde 3.2 milyon ton atıktan yararlandı”

Geri kazanım ve depozito uygulamasına ise 2021 yılında geçeceklerinden söz eden Bakan Murat Kurum, “Bu sayede cam ve metal gibi geri dönüşüm kazanımlarına başlıyoruz. Depozito ile birlikte sanayiye yüksek miktarda hammadde sağlayarak ithalata bağımlılık oranımızı azaltacağız. Mesela 2018 yılından bu yana uyguladığımız Sıfır Atık Projesi kapsamında çimento ve demir çelik gibi sanayilerimiz üretimlerinde 3.2 milyon ton atıktan yararlandı. Atmadık ve hammadde olarak bunu üretime kazandırdık. Aynı şekilde 800 bin ton atığı da kömür üretiminde değerlendirdik ve tasarruf sağladık. Bu sayede hem yer altı zenginliklerimizi daha az kullandık hem de atıkları depolayarak bertaraf edilmesi suretiyle kazandırmış olduk. Bu yöntemlerle ekonomik bir fayda oluşturarak, projemizin hedefimizi büyütmüş oluyoruz” dedi.

Açılış konuşmaları sonrası CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye günün felsefesine uygun atık ürünlerden geri dönüşümle kazandırılmış tabloyu takdim etti.