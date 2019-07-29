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Sıcak hava bunaltacak ! Meteoroloji'den uyarı geldi

Meteoroloji'den yapılan değerlendirlemelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. İç kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Sıcak hava bunaltacak ! Meteoroloji'den uyarı geldi

Meteoroloji'den yapılan değerlendirlemelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. İç kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:15
Sıcak hava bunaltacak ! Meteoroloji'den uyarı geldi

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 35
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Bursa: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı bulutlu 29
Trabzon: Parçalı bulutlu 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

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