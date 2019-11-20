Shell, akaryakıt kategorisinde ‘en cool marka’ seçildi

SHELL, Marketing Türkiye ve Roamler Türkiye tarafından yapılan Cool Markalar Araştırması’nda akaryakıt sektörünün ‘En Cool Marka’sı seçildi. İklimlendirmeden jean sektörüne, otomotivden kahveye 20'yi aşkın kategoride yapılan Cool Markalar Araştırması’nda jüri önceki yıllarda olduğu gibi halk oldu. Araştırma bu yıl beşinci kez gerçekleştirildi.

Shell, değişime öncülük etmesi, teknolojiye yatırım yapması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine dünyada her yıl yaklaşık 1 milyar dolar harcamasıyla sektördeki rakiplerinden farklılaştı. Shell’i tüketicilerin gözünde farklılaştıran konuların başında yakıt kalitesi geliyor. Shell dünyada ve Türkiye’de teknolojik yeniliklerle yakıtlarını sürekli geliştiriyor; verimlilik ve performans artışı ile sürücülerin yolculuklarına değer katmayı hedefliyor. Shell’in kurşunsuz ve dizel performans yakıtlarının yeni nesli olarak tanımlanan Shell V-Power, Ferrari ile geliştirilen ve Ferrari tarafından tavsiye edilen dünyadaki tek yakıt olma özelliğini taşıyor.

Güçlendirilmiş DYNAFLEX teknolojisi içeren Shell V-Power, önceden oluşmuş tortuları temizlemeye yardımcı özelliğiyle motor temizliğinde bugüne kadarki en etkili sonuçları veren yakıt özelliğini taşıyor. Aynı zamanda motoru korumaya da yardımcı olan Shell V-Power sayesinde sürücüler diğer Shell yakıtlarına göre daha fazla verimlilik ve daha gelişmiş performans elde ediyor.

Ferrari’nin yakıtı Shell V-Power

Ferrari, yaklaşık 70 yıldır yarışlarda Shell tarafından geliştirilen yakıtları kullanıyor ve üretilen her yeni Ferrari binek otomobilinin yakıtı Shell V-Power ile sağlanıyor. Otomotiv sektörünün bir diğer ikonik markası olan BMW’nin M Serisi de Shell V-Power tavsiye ediyor.

Daha temiz enerji çözümleri sağlamaya yönelik çalışmaları artırmak üzere 2016 yılında global düzeyde “Yeni Enerjiler” iş kolunu kuran Shell, biyo-yakıtlar, hidrojen ve rüzgâr enerjisi de dahil olmak üzere enerji dönüşümünü gerçekleştirmek için gerekli düşük karbonlu teknolojilere milyarlarca dolar yatırım yaptı. Daha az karbon salınımı yapan yakıtların kullanımı için yapılan AR-GE yatırımları arasında elektrik ve hidrojen de yer alıyor. Şirket bu kapsamda Avrupa'nın en büyük elektrikli şarj istasyonu firması New Motion’ın satın alımını gerçekleştirdi. Avrupa’da elektrikli şarj istasyon ağı yaratmak için Ionity ile anlaşma imzaladı.

Shell’in doğaya saygılı yatırımlarından en sonuncusu bu yıl içinde Türkiye’deki 3 istasyonunu, elektriğini güneş enerjisinden sağlayan istasyonlara dönüştürmek oldu.

İstasyonlar keyifli bir perakende noktasına dönüştü

Tüm dünyada her zaman kaliteli akaryakıtı sunmanın yanı sıra misafirlerine gerçek bir perakende deneyimi sunmayı da hedefleyen Shell, bu amaçla sektörde market deneyimini iyileştirmeye odaklanan, kendi yiyecek ve içecek markasını yaratan ilk şirket oldu.

430 istasyonda bulunan Select Marketlerde, 1500’den fazla ürün misafirlerin beğenisine sunuluyor. Her gün Shell istasyonlarını ziyaret eden 1 milyon kişinin yolculuklarını ve molalarını; sandviçten çekirdekten çekilmiş kahveye, çocuk tuvaletlerinden araç bakım merkezlerine kadar her konuda daha iyi hale getirmek hedefleniyor.

Shell, iş olanakları yaratmanın, yetenekleri geliştirmenin yanı sıra toplumun ihtiyaçlarına yönelik sosyal sorumluluk projeleri de geliştiriyor. Bu kapsamda Türkiye’nin önemli bir önceliği olan kadın istihdamına destek sağlamak amacıyla, 2018 yılının Mart ayında sektörde bir ilk olan “Shell’de Kadın Enerjisi” projesini hayata geçirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın himayelerinde, İŞKUR iş birliğiyle başlatılan proje kapsamında Shell’in Türkiye’deki faaliyetlerinin ve Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılının kutlanacağı 2023 yılına kadar istasyonlarında 5 yılda 5 bin kadına istihdam olanağı sağlayacak.

Yine sektörde bir ilke imza atarak 2017’de başlatılan ‘Engelsiz Hizmet Alanı’ projesi ile Shell istasyonlarını ziyaret eden engelli misafirlerin yaşamlarını kolaylaştırmak hedefleniyor. Türkiye çapında 500 istasyonda bulunan 'Engelsiz Hizmet Alanı'nda bedensel engelli misafirler, istasyon çalışanlarından market içindeki alışverişleri için destek ile tuvalete kadar refakat yardımı alabiliyorlar veya araçlarından inmeden hizmet alıp ödeme yapabiliyorlar.

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