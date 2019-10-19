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Sezin Erbil'den hamilelik pozu!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin Erbil, hamilelik fotoğrafını paylaştı kısa sürede beğeni yağdı.

Sezin Erbil'den hamilelik pozu!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin Erbil, hamilelik fotoğrafını paylaştı kısa sürede beğeni yağdı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 00:01
Sezin Erbil'den hamilelik pozu!

Mehmet Ali Erbil ve Muhsine büyük kızı Sezin Erbil, kız bebek bekliyor. Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyuran Sezin Erbil, karnı burnunda bir pozunu Instagram'dan paylaştı.

Dokuz yıl önce Evren Yazgan ile nikah masasına oturan Sezin Erbil'in hamilelik pozuna beğeni yağdı.

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