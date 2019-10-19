Sezin Erbil'den hamilelik pozu!

Mehmet Ali Erbil ve Muhsine büyük kızı Sezin Erbil, kız bebek bekliyor. Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyuran Sezin Erbil, karnı burnunda bir pozunu Instagram'dan paylaştı.

Dokuz yıl önce Evren Yazgan ile nikah masasına oturan Sezin Erbil'in hamilelik pozuna beğeni yağdı.

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