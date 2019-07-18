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Seyahat Aşıları Tatil Listenizde Var mı?

Yurtdışına seyahat eden kişiler, kendi ülkelerinde görülmeyen birçok bulaşıcı hastalık riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu riskleri en aza indirebilmek için yolcuların gidecekleri ülkenin hastalık riskleri ve koruyucu önlemleri hakkında bilgi alması ve seyahatlerinden önce gerekli aşıları yaptırmaları gerekmektedir.1

Seyahat Aşıları Tatil Listenizde Var mı?

Yurtdışına seyahat eden kişiler, kendi ülkelerinde görülmeyen birçok bulaşıcı hastalık riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu riskleri en aza indirebilmek için yolcuların gidecekleri ülkenin hastalık riskleri ve koruyucu önlemleri hakkında bilgi alması ve seyahatlerinden önce gerekli aşıları yaptırmaları gerekmektedir.1

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:59
Seyahat Aşıları Tatil Listenizde Var mı?

Uluslararası seyahatler, yolcuların kendi ülkelerinde görülmeyen birçok bulaşıcı hastalıkla karşı karşıya kalmasına neden olabilir.1 Dünyanın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birçok ülkede seyahat öncesi yapılması önerilen aşılar bulunuyor.

1-Uluslararası yolculuklarla ilgili riskler yolcunun yaş, cinsiyet, sağlık durumu gibi özelliklerine ve yolculuğun güzergahı, amacı, süresi gibi detaylarına göre değişebiliyor.

2 -Hava, su, yiyecekler ve cinsel ilişki yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıkları da risk yaratan diğer faktörler arasında yer alıyor.

3- Seyahat aşıları, gezi sırasında kişiyi, karşılaşma ihtimali olan enfeksiyonlardan korumak için en iyi yöntemlerden biridir.

4-Uygun koruyucu tedbirler ve özel önlemler ile riskleri azaltmak mümkündür.

2 Günümüzde Uluslararası Sağlık Düzenlemeleri gereği zorunlu tutulan tek aşı sarı humma aşısıdır. Buna ek olarak, Suudi Arabistan’da hac ve umre için ülkeye gelen tüm ziyaretçilere meningokok menenjit aşısı zorunlu tutuluyor. Japon ensefaliti, kene kaynaklı ensefalit, meningokok, tifo, kolera, Hepatit A ve kuduz aşıları yolculara önerilen diğer seyahat aşıları arasında yer alıyor.

2 Aşılamanın ardından koruyuculuğun başlaması için belli bir sürenin geçmesi gerekiyor. Bu süre aşının tipine, gerekli aşılama dozu sayısına, aşılama geçmişine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Yeterli bağışıklık yanıtının oluşabilmesi ve gerekli aşılama şemasının tamamlanabilmesi için yolcuların seyahat en az 4-6 hafta önce doktora başvurması gerekmektedir.

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Son Güncelleme: 18.07.2019 11:06
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seyahat aşıları tatil listenizde var
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