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Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı!

Oyuncu Şevket Çoruh, sokak hayvanlarını ezmeye çalışan birine müdahale ettiği için bıçaklı saldırıya ve linç girişimine uğradığını açıkladı.

Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı!

Oyuncu Şevket Çoruh, sokak hayvanlarını ezmeye çalışan birine müdahale ettiği için bıçaklı saldırıya ve linç girişimine uğradığını açıkladı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:57
Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı!

Oyuncu Şevket Çoruh, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda İzmir’de bıçaklı saldırganlar tarafından darp edildikleri bilgisini paylaştı.

Çoruh, sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir kişiye müdahale etmek istedikleri sırada linç girişimine uğradıklarını söyledi.

Twitter’dan yazan Çoruh, "İzmir’in göbeğinde darp edildik... Servet'in içinde yirmiye yakın eli bıçaklı insan tarafından. Canımızı kurtardık... Şimdilik... Kantar Polis Merkezindeyiz. Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
şevket çoruh a bıçaklı saldırı
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