Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı!

Oyuncu Şevket Çoruh, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda İzmir’de bıçaklı saldırganlar tarafından darp edildikleri bilgisini paylaştı.
Çoruh, sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir kişiye müdahale etmek istedikleri sırada linç girişimine uğradıklarını söyledi.
Twitter’dan yazan Çoruh, "İzmir’in göbeğinde darp edildik... Servet'in içinde yirmiye yakın eli bıçaklı insan tarafından. Canımızı kurtardık... Şimdilik... Kantar Polis Merkezindeyiz. Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık" ifadelerini kullandı.
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