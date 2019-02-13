Sevgililer Günü neden 14 Şubat'ta kutlanır? 14 Şubat Sevgililer Günü Tarihi...

14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili internette birçok kaynak bulunur. 14 Şubat geldiğinde sevgililer, eşler, çiftler birbirlerine anlamlı hediyeler sunar ve sevgilerini ifade ederler. Peki Sevgililer günü neden 14 Şubat'ta kutlanır? 14 Şubat gününün özelliği nedir? Gelin bu haberimizde bu sorulara cevap verelim.

Her ne kadar Türkçe’de “Sevgililer Günü” adı tercih edilse de 14 Şubat tarihinin tam karşılığı "Aziz Valentin Günü" (St Valentine’s Day). İsminden de anlaşılacağı üzere 14 Şubat, sadece romantizmle değil aynı zaman bir Hristiyan azizin anısıyla da ilgili.

Bugün, sahip olduğu kültürel kodlardan dolayı tartışılan, küresel bazda milyarlarca dolarlık bir sektöre dönüşen "Sevgililer Günü" gerçekten bir Katolik geleneği mi?

Sevgililerin sembolü olan Aziz Valentin kimdir?

Katolik Kilisesi tarafından resmi olarak tanınan Aziz Valentin’in M. S. 270 tarihinde öldüğü sanılıyor. Aziz Valentin’in kimliğiyle ilgili resmi kaynaklardaki ilk açıklamalar M. S. 496’da ölen Papa Gelasius’a ait.

Papa Gelasius, O’nun “hayatını Tanrı’ya adamış bir şehit olarak dünyadan ayrıldığını” söyler. 1400’lü yıllara ait kayıtlar Aziz Valentin’in Roma’da Hristiyan bir çiftin evlenmesine yardımcı olduğu için İmparator 2. Claudius’un emriyle kafası kesilerek öldürüldüğünden bahseder.

Aynı tarihlere ait diğer bir vesika ise Valentin’in Terni Piskoposu olduğu ve yine 2. Claudius tarafından Roma yakınlarında öldürüldüğünü bildirir.

Bu tarihi kıssalardaki benzerlikler, her iki Valentin’in de aynı kişi olduğuna dair kanaatleri güçlendirir.

Her ne kadar kimliğiyle ilgili belirsizlik devam etse de Katolik Kilisesi 1969’da düzenlediğin saygı ayiniyle Valentin’in adını resmi olarak “Azizler” listesinde tutmaya devam etti.

Aziz Valentin’in kimliğiyle ilgili tartışmaları bir tarafa koyarsak, karşımıza ikinci bir soru çıkıyor: 14 Şubat tarihiyle Aziz Valentin arasında nasıl bir bağ var?

Sevgililer Günü tarihi 14 Şubat nasıl ortaya çıktı?

Sanılanın aksine 14 Şubat’ın Aziz Valentin’in doğum ya da ölüm tarihiyle bir ilişkisi yok.

14. yüzyılda yaşamış İngiliz şair Chaucer, 14 Şubat tarihiyle romantizm / aşk arasında ilişki kuran ilk isim olarak dikkat çekiyor. Chaucer’e göre kuşların eşlerini seçtikleri tarihin 14 Şubat olduğuna inanılır.

18. yüzyıl İngiliz geleneklerine baktığımızda 14 Şubat ile ilgili ikinci bir tarihi referans karşımıza çıkıyor: İngilizlerin bu tarihte eski bir Roma festivali olan ve Tanrıça Juno Februata’nın onurlandırılması için düzenlenen etkiniklere benzer kutlamalar tertip ettikleri görülüyor. Bu tarih ayrıca Antik Roma'da baharın gelişi ve doğurganlığın simgesi olarak kutlanıyordu.

İmparatorun yasağına rağmen Hristiyan çiftlerin evlendirilmesine yardımcı olduğuna dair hakkında efsaneler anlatılan Aziz Valentin’in anısı, geleneksel olarak romantizmle en çok örtüşen 14 Şubat’ta hayat bulur ve daha çok İngiliz geleneklerinde Aziz Valentin Günü olarak ortaya çıkar.

Sevgililer Günü bir Hristiyan geleneği mi?

Elbette bu aziz ve tarih arasındaki ilişkiyi tam olarak tespit etmek mümkün değil. Yani bir “Hristiyan geleneği” diye eleştirilen Sevgililer Günü’nün aslında Hristiyan kökleri de son derece şüpheli.

Ancak Sevgililer Günü’nün modern çağdaki izlerini takip ettiğimizde karşımıza tarihi ve dini referanslardan çok ekonomik veriler çıkıyor. ilk kez 19. yüzyılda İngiltere’de ticari bir hüviyete bürünmeye başlayan Aziz Valentin Günü, toplu iletişim araçlarının gelişim hızıyla paralel bir şekilde “global kültür” arasındaki yerini aldı.

Günümüzde pazarlama ve tüketim enstrümanlarının tümünü bünyesinde barındıran 14 Şubat, popüler kültür araçlarıyla kamuoyuna sunulduğu için tarihi arka planı da önemini yitirdi zamanla.

Resmi verilere göre ABD’li tüketiciler Sevgililer Günü’nde hediye ve kutlama yemeği gibi etkinlikler için kişi başı 147 Dolar harcıyor.

14 Şubat’ın ekonomik büyüklüğü dikkate alındığında bu tarihle ilgili “ihtiyaç dışı tüketimi teşvik eden Kapitalizmin oyunu” eleştirisi, Hristiyanlıkla ilgili olandan daha gerçekçi duruyor. Zira Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Perakende Satış Federasyonu’na göre 2018'de Sevgililer Günü için yaklaşık 20 milyar dolarlık harcama yapıldı. ABD'de büyük bir ticari sektör olan Sevgililer Günü, dünyanın birçok ülkesinde de ekonomiye canlılık katan faktörlerden biri olarak görülüyor.

Dünyanın birçok yerinde 14 Şubat, Sevgililer Günü olarak kutlanılıyor. Kimileri güne özel kartlar, çiçekler ve hediyeler hazırlarken kimileri de restoranda iki kişilik yer ayırmayı tercih ediyor. Peki 14 Şubat’ı Sevgilililer Günü olarak kutlama fikri nasıl ortaya çıktı?

Antik Roma döneminde Luepercalia adında üç gün süren bir festivalden adını alan Sevgililer Günü, baharın gelişi ve doğurganlığın simgesi olarak kutlanıyordu. Erkekler ve kadınlar festival süresince adlarının yazılı olduğu bir kura çekilişiyle sevgili bulabiliyor ya da evlenebiliyordu.

Sevgililer Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

Festival halinde sürdürülen Sevgililer Günü'nün adı Kilise tarafından Hristiyan değerlerine uymadığı iddia edilerek Aziz Valentine olarak değiştirildi ve sadece kura çekilişine izin verildi. Fakat bu kez kağıtların üzerinde muhtemel sevgililerin isimleri yerine Aziz isimleri yer alıyordu.

20’nci yüzyıl Katolik Ansiklopedisi’ne göre üç tane Aziz Valentine var. En çok bilineni 3’üncü yüzyılda Roma’da bir rahip olduğu ve öldürüldüğü rivayeti.

Ansiklopedide verilen bilgilere göre, Dördüncü Roma İmparatoru olan Claudius, evli erkeklerin yeteri kadar iyi asker olamayacağına inandığı için evlenmeyi yasaklar. Aziz Valentine ise evlenmenin Tanrı’nın insanlık için en güzel hediyelerinden biri olduğunu savunur ve gizlice insanları evlendirmeye devam eder. Claudius bu durumu öğrendikten sonra Aziz Valentine’i hapse gönderir ve idam cezasına mahkum eder.

Aziz Valentine 14 Şubat Günü idama götürülürken, aşık olduğu hapishane gardiyanının kızına “Senin Valentine’in” yazılı bir kart gönderir. O günden bugüne, Sevgililer Günü’nde aşıkların birbirlerine kart göndermesi bir gelenek haline gelmiş durumda.

Sevgililer Günü’nün tarihi Aziz Valentine’in sevdiği kişiye romantik bir kart yollamasına dayansa da günümüzde Sevgililer Günü kutlamaları önemli boyutta ticari bir sektörü oluşturuyor.

19’uncu yüzyılda Sanayi Devrimi ile Sevgililer Günü’ne özel kartpostal yollamak önemli bir ticaret haline geldi.

20’nci yüzyıla geldiğimizde ise, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bulunan Hallmark Kartları Şirketi'nin seri üretime geçmesi ile bugünkü Sevgililer Günü sanayisinin başlangıcı yapılmış oluyor.

2018 Sevgililer Günü süresince ABD'de, Ulusal Perakende Satış Federasyonu’na göre toplam 19,6 milyar Dolarlık harcama olacağı tahmin ediliyor. Birleşik Devletler’de büyük bir ticari sektör olan Sevgililer Günü, dünyanın birçok ülkesinde de ekonomiye canlılık katan faktörlerden biri.