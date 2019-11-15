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Sesi duyan komşular koştu ama... Bu halde bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, silah sesini duyan komşuların gittiği evde Kamil K. (18), göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Kamil K.'nın babasının av tüfeğini incelerken yanlışlıkla kendisini vurduğu tahmin ediliyor.

Sesi duyan komşular koştu ama... Bu halde bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, silah sesini duyan komşuların gittiği evde Kamil K. (18), göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Kamil K.'nın babasının av tüfeğini incelerken yanlışlıkla kendisini vurduğu tahmin ediliyor.

15 Kasım 2019 Cuma 20:19
Sesi duyan komşular koştu ama... Bu halde bulundu

Karaköy Mahallesi’nde oturanlar, saat 15.00 sıralarında bir evden silah sesi duydu. Silah sesinin geldiği eve giren mahalleli, 2'nci kattaki balkonda, Kamil K.'nın göğsünden vurulmuş halde kanlar içinde yattığını ve yanında babası Ercan K.'nın (45) av tüfeği olduğunu gördü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kamil K., Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kamil K., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi yasa bürünürken, Kamil K.'nın babasının av tüfeğini incelerken yanlışlıkla kendini vurduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
MuğlaSilah SesiKamil K.Kaş Devlet Hastanesi
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