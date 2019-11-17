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Serbest bırakılmıştı: Yeniden gözaltına alındı!

Kocaeli'de, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartı konularak serbest bırakılan zanlı, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarını sürdürmesi nedeniyle yeniden gözaltına alındı.

Serbest bırakılmıştı: Yeniden gözaltına alındı!

Kocaeli'de, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartı konularak serbest bırakılan zanlı, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarını sürdürmesi nedeniyle yeniden gözaltına alındı.

17 Kasım 2019 Pazar 00:00
Serbest bırakılmıştı: Yeniden gözaltına alındı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında tezahüratta bulunan gençlere yönelik küfürlü ifadeler kullandığı görüntülerinin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılarak dün gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen M.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 15 Kasım'da sosyal medya hesabından yayınladığı video nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şüpheli M.A'nın eyleminin TCK 216/2 maddesi kapsamında kaldığının değerlendirildiği, şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, zanlı hakkında haftada 7 gün imza ve yurt dışı yasağıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiği belirtilerek, "Şüphelinin salıverildikten sonra benzer mahiyette bir bütün halinde TCK 216/1 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Suçu'nu oluşturur mahiyette yeni videolar yayınlaması ve eylemine devam etmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca 16 Kasım itibarıyla gözaltına alınmasına karar verilmiş ve şüpheli gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.
Başiskele ilçesinde yaşayan iş adamı M.A, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında tezahüratta bulunan gençlere yönelik küfürlü ifadeler kullandığı videosunun sosyal medyada tepki çekmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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serbest bırakılmıştı yeniden gözaltına alındı
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