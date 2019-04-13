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Sera A.Ş ve Tarım Kredi 25 Bin Personel Alımı Yapacak!

Sera A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklığı 25 bin personel alımı yapacağını açıkladı. Bahsi geçen ortaklıkğın alacağı 25 bin personel ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. İşte detaylar...

Sera A.Ş ve Tarım Kredi 25 Bin Personel Alımı Yapacak!

Sera A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklığı 25 bin personel alımı yapacağını açıkladı. Bahsi geçen ortaklıkğın alacağı 25 bin personel ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. İşte detaylar...

13 Nisan 2019 Cumartesi 14:27
Sera A.Ş ve Tarım Kredi 25 Bin Personel Alımı Yapacak!

Sera A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklığı 25 bin personel alımı yapacağını açıkladı. Bahsi geçen ortaklıkğın alacağı 25 bin personel ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. İşte detaylar...

Halil Kozan'nda açıklama geldi

Gıda enflasyonunu düşürmek için Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklığıyla kurulacak Sera A.Ş.'nin istihdama da katkı sağlaması bekleniyor. Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) Başkanı Halil Kozan, "Bu büyüklükteki bir alanda sera içerisinde çalışması öngörülen kültürel işlem ve bakımda çalışacak işçi sayısı 20 bin kişi civarındadır. Ziraat mühendisi ve tekniker kadrosu ile birlikte bu rakam yaklaşık olarak 25 bin kişiye ulaşmaktadır" dedi.

Kaliteli ürüne uygun maliyetlerle ulaşılacak

Projenin yerli üretimin daha da güçlenmesi, yurt içi piyasaların kaliteli ürüne uygun maliyetlerle ulaşmasını sağlayacağını ifade eden Kozan, şunları kaydetti: "Sera A.Ş.'de istihdam edecek personel için bir hektarlık alanda 'Sera Akademisi' kurulsun."

Bakan Albayrak duyurmuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığıyla Sera A.Ş. kurulacağını açıklamıştı. İlk etapta 2 bin, orta vadede 5 bin hektar üretim alanına ulaşılacak. Uzun vadede örtü altı sebze üretimin yüzde 25'i karşılanacak.

Gıda fiyatı düşürülecek

Jeotermal İhtisas Sera Bölgeleri'nin de gıda enflasyonuyla mücadeleye önemli katkı yapması bekleniyor. Denizli ve Aydın'dan Ziraat Odası Başkanları, seraların ısıtılmasında fosil yakıt yerine jeotermal kaynak kullanılmasının maliyeti yüzde 30-50'ye yakın oranda düşüreceğini belirtiyor. Bunun da ürün fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, ısıtmanın toplam maliyetler içinde yüzde 40'a kadar yükseldiğini, jeotermal ile bu oranın düşeceğini belirtti. Kendirlioğlu, Aydın Valiliği önderliğinde Efeler Ziraat Odası, Ticaret Borsası ve Ticaret Odası işbirliğiyle Organize Sera Bölgesi oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kendirlioğlu, "Bu alan takriben 700 dönüm. Çiftçilerimiz en az maliyetle yüksek verim elde edecek" diye konuştu. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici de, seralarda genellikle doğalgaz kullanıldığını belirterek, jeotermalin devreye girmesinin maliyeti en az yüzde 30-40 düşüreceğini ifade etti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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