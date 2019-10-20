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Şemdinli'den Acı Haber:Şehidimiz var!

Barış Pınarı Harekatı'nda bir askerimizin şehit olduğunun duyurulmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada bu kez Hakkari Şemdinli İlçesi'nden geldi acı haber. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu açıklandı.

Şemdinli'den Acı Haber:Şehidimiz var!

Barış Pınarı Harekatı'nda bir askerimizin şehit olduğunun duyurulmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada bu kez Hakkari Şemdinli İlçesi'nden geldi acı haber. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu açıklandı.

20 Ekim 2019 Pazar 11:52
Şemdinli'den Acı Haber:Şehidimiz var!

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklaması  şu şekilde: "Hakkâri ili Şemdinli ilçesinde 20 Ekim 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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