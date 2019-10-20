Şemdinli'den Acı Haber:Şehidimiz var!

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklaması şu şekilde: "Hakkâri ili Şemdinli ilçesinde 20 Ekim 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız t eröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA