Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş ve Dilek İmamoğlu bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, halen Edirne’de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la dün İstanbul’da bir araya geldi.

Ev sahipliğini Selvi Kılıçdaroğlu’nun yaptığı buluşmada, Başak Demirtaş’a, Selahattin Demirtaş’ın kız kardeşi Avukat Aygül Demirtaş eşlik etti.

Buluşma sırasında, Başak Demirtaş’ın geçtiğimiz günlerdeki doğum günü nedeniyle pasta da kesildi.

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