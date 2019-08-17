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Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş ve Dilek İmamoğlu bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Dilek İmamoğlu dün bir araya geldi.

Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş ve Dilek İmamoğlu bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Dilek İmamoğlu dün bir araya geldi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:33
Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş ve Dilek İmamoğlu bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, halen Edirne’de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la dün İstanbul’da bir araya geldi.

Ev sahipliğini Selvi Kılıçdaroğlu’nun yaptığı buluşmada, Başak Demirtaş’a, Selahattin Demirtaş’ın kız kardeşi Avukat Aygül Demirtaş eşlik etti.

Buluşma sırasında, Başak Demirtaş’ın geçtiğimiz günlerdeki doğum günü nedeniyle pasta da kesildi.

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