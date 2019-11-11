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Selim Şimşek’ten geriye kalan mektupta iki belediye çalışanına yönelik suçlamalar

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan bir daire başkanı ve yardımcısının, iş verme vaadiyle Selim Şimşek’ten 450 bin TL’yi aşkın para aldığı iddia edildi.

Selim Şimşek’ten geriye kalan mektupta iki belediye çalışanına yönelik suçlamalar

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan bir daire başkanı ve yardımcısının, iş verme vaadiyle Selim Şimşek’ten 450 bin TL’yi aşkın para aldığı iddia edildi.

11 Kasım 2019 Pazartesi 11:33
Selim Şimşek’ten geriye kalan mektupta iki belediye çalışanına yönelik suçlamalar

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Antalya’da maddi sıkıntılar nedeniyle kendisinin, çocuklarının ve eşinin hayatını sonlandıran baba Selim Şimşek’in intihar mektubunda dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.

Mektubunda yaşadığı ekonomik sıkıntıları uzun uzun anlatan Şimşek, kendisini intihara sürükleyen süreci detaylarıyla paylaştı. Şimşek, uzun süre intihar etmemek için direndiğini, ancak çaresiz kaldığını belirtti.

Şimşek, mektubunun son kısımlarında ise Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Mali Hizmetler Daire Başkanı Selahattin Artun’un ve yardımcısı Fuat Pınar’ın isimlerini vererek, bu isimlerin ölümlerinden sorumlu olduğunu savundu. Şimşek’in mektubundaki o kısım ise şöyle:

“Gel gelelim belediyedeki ş..., baş ş.... Selahattin Artun ve yardımcı ş... Fuat Pınar. Bu iki isim 4 kişinin ölümünden direk sorumlu olup, bu isimlerin cinayetten yargılanmasını yüce Türk adaletinden talep ediyorum. Benden iş verecekleri vaadiyle 450 bin TL’den fazla para aldılar. Sonrasında ise beni tanımamaya başladılar. Bu ş..... hesap sorulmasını sizlerden rica ediyorum. Belediyede icra müdürlüğünde çalışan Recep Aktürk diye birisine en son 19 bin TL gönderdim. Bu parayı Selahattin Artun’un talimatıyla gönderdiğim hesap kayınvalidemin adına olan Garanti Bankası hesabıydı. Ayrıca Selahattin Artun, özel idarede çalıştığı dönemde de benden çok defa yüklü meblağlarda paralar almıştır.”

'Bizim dönemimizde aldığı bir iş görünmüyor'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan bir yetkili, “Selim Şimşek’in 31 Mart sonrası bizim dönemimizde aldığı bir iş görünmüyor. Daha önce almış olabilir. Daire Başkanı bizim atadığımız bir kadro değil. Önceki dönemden atanmış görevini sürdürüyor. Adı geçen kişi gerçekten böyle şey yaptıysa soruşturma sonucu ortaya çıkar ve gerekli cezayı alır” diye konuştu. 

Artun: Bunalımda olduğu süreçte iş istedi

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Selahattin Artun, intihar eden Selim Şimşek’in psikolojik bir bunalım içerisinde olduğunu belirterek kendisine yönelik iddiaları yalanladı. Artun, “Kendisi seçim öncesinde belediyeden işler alıyordu. Kendisinin herhangi bir alacağı kalmadı. Bunalımda olduğu süreçte gelip iş istedi. Biz zaten iş vermiyoruz. Öyle de bir gücümüz yok” dedi.

Cumartesi günü Antalya'da aynı aileden 2 ve 7 yaşında olan ikisi çocuk dört kişi bir evde ölü bulunmuştu. Aileden haber alamayan yakınlarının polisi aramasıyla olay yerine gelen 3 polis ve 3 sağlık görevlisi evdeki kokudan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
IşsizlikSiyanürIntiharAntalya
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