Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
105380
ALTIN
270.928
DOLAR
5.7403
STERLIN
7.4137
EURO
6.3404
Bütçeden Maaşlara Zam Çıktı! Emekliye, memura, engelliye ve asgari ücretli çalışana...
Polis Olmak İsteyenlerin Beklediği Duyuru Yayınlandı! 26. Dönem Sınav Giriş Belgeleri ve Fiziki Yeterlilik Sınav Talimatı Açıklandı
Milyonlarca Emekliye Müjde! 1150 TL Verilecek!
Şehir Hastanelerine KPSS'siz Personel Alınıyor! İşte Alım Yapılan Kadrolar...
24 Bin Çalışana Maaşları Hariç 6 Bin 852 TL Para Verilecek!

Selim Şimşek'in intihar mektubuna ilişkin üç belediye çalışanına soruşturma

Antalya'da iş verme vaadiyle Selim Şimşek’ten 450 bin TL’yi aşkın para aldığı iddia edilen üç belediye çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı.

Selim Şimşek'in intihar mektubuna ilişkin üç belediye çalışanına soruşturma

Antalya'da iş verme vaadiyle Selim Şimşek’ten 450 bin TL’yi aşkın para aldığı iddia edilen üç belediye çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı.

16 Kasım 2019 Cumartesi 14:24
Selim Şimşek'in intihar mektubuna ilişkin üç belediye çalışanına soruşturma

Antalya’da maddi sıkıntılar nedeniyle kendisinin, çocuklarının ve eşinin hayatını sonlandıran baba Selim Şimşek, intihar mektubunda kendisine iş verme vaadinde bulunan üç belediye çalışanının hesabına para gönderdiğini yazmıştı.

Şimşek mektubunda ölümünden sorumlu bu kişilerin Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Mali Hizmetler Daire Başkanı Selahattin Artun, yardımcısı Fuat Pınar ve belediyede çalışan Recep Aktürk olduğunu belirtmişti. 

Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3 personele yönelik soruşturma açılması talimatı verdi.

Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı, üç isim hakkında soruşturma başlattı. 3 personelin ifadesi alınacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Muhittin BöcekBelediyeSoruşturmaSiyanürAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY en az lise mezunu personel alımları yapıyor! İşte alım yapılacak pozisyonlar
THY en az lise mezunu personel alımları yapıyor! İşte alım yapılacak pozisyonlar
20 Günde İngilizce Öğreten 150 Sayfalık Kitap 150 TL
20 Günde İngilizce Öğreten 150 Sayfalık Kitap 150 TL
Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama
Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim