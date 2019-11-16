Selim Şimşek'in intihar mektubuna ilişkin üç belediye çalışanına soruşturma

Antalya’da maddi sıkıntılar nedeniyle kendisinin, çocuklarının ve eşinin hayatını sonlandıran baba Selim Şimşek, intihar mektubunda kendisine iş verme vaadinde bulunan üç belediye çalışanının hesabına para gönderdiğini yazmıştı.

Şimşek mektubunda ölümünden sorumlu bu kişilerin Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Mali Hizmetler Daire Başkanı Selahattin Artun, yardımcısı Fuat Pınar ve belediyede çalışan Recep Aktürk olduğunu belirtmişti.

Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3 personele yönelik soruşturma açılması talimatı verdi.

Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı, üç isim hakkında soruşturma başlattı. 3 personelin ifadesi alınacak.

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