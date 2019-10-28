Selçuk Bayraktar'tan 'Akıncı' paylaşımı!

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yeni fotoğraflarını paylaştı.

Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Bayraktar Akıncı, yeni yuvasında Cumhuriyetimizin istikbali için göklere çıkmaya hazırlanıyor! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

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