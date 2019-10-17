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Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırı girişimi!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan anarşist grupların Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi’ne saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırı girişimi!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan anarşist grupların Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi’ne saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.

17 Ekim 2019 Perşembe 14:00
Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırı girişimi!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "PKK/PYD/YPG terör örgütü bünyesinde terörist faaliyetler yürüttükleri de bilinen Yunan anarşist gruplar tarafından bugün (17 Ekim) saat 11.00 sularında Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi’ne yönelik bir eylem teşebbüsünde bulunulmuştur" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Selanik’teki Atatürk Evi’ne yönelik eylem teşebbüsü ile ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"PKK/PYD/YPG terör örgütü bünyesinde terörist faaliyetler yürüttükleri de bilinen Yunan anarşist gruplar tarafından bugün (17 Ekim) saat 11.00 sularında Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi’ne yönelik bir eylem teşebbüsünde bulunulmuştur. Eylemciler, Başkonsolosluğumuz görevlilerince Atatürk Evi’nin bahçesinde kontrol altına alınmış ve bilahare Türk Milleti için son derece yüksek manevi değeri olan Atatürk Evi’nin ve Başkonsolosluğumuz mensuplarının can ve mal güvenliğine zarar gelmesine fırsat kalmadan Yunan polisince gözaltında Başkonsolosluğumuz bahçesinden çıkarılmışlardır. Yunan makamlarından beklentilerimiz, bu ve benzer girişimleri kaynağında engellemeleri, misyonlarımızın ve personelinin korunmasına yönelik titiz tedbirler almaları, her hal ve karda, failleri yargı önüne çıkararak hak ettikleri şekilde cezalandırmalarının sağlanmasıdır."

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Anahtar Kelimeler:
selanik teki atatürk evi saldırı girişimi
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