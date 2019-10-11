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Şehit sayısı artıyor! 2 Şehit, 3 yaralı var!

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Tel Rıfat'tan, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havanlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Şehit sayısı artıyor! 2 Şehit, 3 yaralı var!

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Tel Rıfat'tan, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havanlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

11 Ekim 2019 Cuma 13:33
Şehit sayısı artıyor! 2 Şehit, 3 yaralı var!

Gaziantep Valiliği'nin açıklamasına göre, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten TSK unsurlarına Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden Yunus Mermer (30) ile Abdulhamit Bilgen (30) tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. 3 askerin tedavisi ise sürüyor.

Şehitlerin cenazeleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK/PYD mevzileri yoğun ateş altına alındı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile askeri yetkililer hastaneye gelerek yarılıların sağlık durumu ile ilgili bilgi aldılar.

BİLECİK'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit askerlerden Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in memleketi Bilecik'e şehit ateşi düştü. Aslen Diyarbakır Ergani’li olan ailenin Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunan baba ocağına ateş düştü. Evde yalnız olan anne Nezahat Bilgin’e oğlunun şehit haberini Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman verdi. Baba Mustafa Bilgi’nin İstanbul’da bekçi olarak çalıştığı, şehadet haberi üzerine Bozüyük ilçesine hareket ettiği öğrenildi. 4 Eylül Mahallesi Yunusnadi Caddesi İkbak Apartmanında oturan ailenin hem evinin balkonuna hem de ilçedeki tüm evlere Türk bayrağı asıldı.

KAHREDEN DETAY

Öte yandan şehidin hayatını kaybettiği gün doğum günü olduğu öğrenildi.

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