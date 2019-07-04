şehit anaları derneği başkanı na cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba'ya 5 Aralık 2017 tarihinde Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması'nda yaptığı konuşma nedeniyle cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı. Akbaba konuşmasında "AKP'ye sesleniyorum; benim oğlumun ayakkabı kutusu var, bununla gurur duyuyorum. Bakın ayakkabısının altı çürümüş, benim yüreğim kale gibidir. Siz neden ayakkabı kutusu denince kızıyorsunuz"

Soruşturmayı Yeniçağ yazarı Murat Ağırel sosyal medya hesabından duyurdu.

Umarım Cumhurbaşkanın avukatları yüreği yanan bir annenin eleştirisini hoş görü ile karşılayıp bu hatadan dönerler.. pic.twitter.com/wltn3Wb4u8 — Murat AĞIREL (@muratagirel) 4 Temmuz 2019

Akbaba, Ankara Arena'da düzenlenen etkinlikte, "Ne dediler bize? 'Evet oyu verenler cennete gidecek' Sayın Binali Yıldırım'a soruyorum bu kadar ananın içinde. Sen cennete gidebiliyor musun da beni cennete götüreceksin? Ne dediler? 'Artık analar ağlamayacak, şehitler gelmeyecek' Gücünüz yetmiyorsa o görevi bırakın, siz yemin etmediniz mi? Ben bir anayım, ben cumhuriyet kadınıyım, şehit anasıyım. Ben Atatürk'ün izinde giden bir anayım. Her şeyi elinize aldığınızı sanıyorsunuz değil mi, bu analar ölmeden cumhuriyeti alamazsınız. Adaleti asla asla yok edemeyeceksiniz." demişti.

"AKP, FETÖ'cü değil mi?" diyen Akbaba, " Her biriniz ayrı ayrı methediyordunuz. Orduya, emniyete, dine, eğitime, milletin içine FETÖ'cü soktunuz. Sizden bu hesap sorulacak. Ne mutlu Türküm diyene! Bunu içten söylüyorum. AKP'ye sesleniyorum; benim oğlumun ayakkabı kutusu var, bununla gurur duyuyorum. Bakın ayakkabısının altı çürümüş, benim yüreğim kale gibidir. Siz neden ayakkabı kutusu denince kızıyorsunuz, siz kutularda para sakladınız, hırsızlık yaptınız. Her yerde başkomutan Recep Tayyip Erdoğan... Hayır efendim olamazsın, kabul etmiyorum. Herkes haddini bilsin, dönüp dolaşıp bu sizin ayağınıza dolanacak. Millet hesap soracak ondan korkuyorsunuz, kaçmadan hesap vereceksiniz" ifadesini kullanmıştı.

Akbaba'nın bu sözleri cumhurbaşkanına hakaret sayıldı.

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