“ŞEHİRDE HER 3 KİŞİDEN 1’i ÜNİVERSİTELİ”

Güller diyarı Isparta’da bulunan bir devlet üniversitesi, gelecekte nitelikli iş gücü yetiştirmenin de merkezi olmayı hedefliyor. Üreten işgücü eksikliğini gidermek için yola çıkan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, teori ile uygulamayı birleştirerek reel sektörün ihtiyaçlarına uygun mezunlar yetiştirmeyi amaçlıyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü İbrahim Diler, eğitim modellerini ve üniversite - sanayi iş birliğini Habertürk’te yayınlanan ve Dr. Görkem İldaş’ın hazırlayıp sunduğu Yolun Başındayken programında anlattı.

3+1 ve 7+1 EĞİTİM MODELİ İLE BİR DÖNEM STAJ ZORUNLU

İldaş’ın sorularını yanıtlayan Diler, 3+1 ve 7+1 eğitim modellerini anlattı. “Öğrencilerimizelisans veya ön lisansta en son yılda 6 ay boyunca yani 2 ay staj 4 ay da uygulamalı eğitim olmak üzere iş eğitimi verdiriyoruz. Bir öğrencimiz 6 ay boyunca tam zamanlı olarak ilgili alanındaki iş yerinde mutlaka çalışmak zorunda” diye konuştu. YÖK’ten de bu konuda onay aldıklarının altını çizen Diler, 1500 iş yeriyle anlaşma imzaladıklarını açıkladı. .

MEZUN İSTİHDAMI YÜZDE 65

“Zorunlu staj ve iş yeri eğitimi alan öğrencilerimizin %65'i, iş eğitimi aldığı iş yerinde ya da başka alanlarda hemen çalışmaya başladı” diyen Diler uygulamalı eğitimin tüm fakülte ve meslek yüksekokullarında zorunlu olduğunu söyledi ve ekledi: “Amacımız tüm öğrencilerimize, 6 ay boyunca ve iş yeriyle bire bir, tam zamanlı iş eğitimi verebilmek,Uygulamanın içinde olabilmek”

SEKTÖRÜN BEKLENTİLERİ MÜFREDATA YANSIYOR

Üreten üniversite için sanayi iş birliğine dikkat çeken Diler, bütün sektörlerden oluşan bir çatı kurumu kurduklarını söyledi. “Sektörel Danışma Kurumu aracılığıyla, iş insanı bizden hangi formatta bir teknik eleman veya mühendis istiyor; öneri ve beklentileri alıyor, hemen müfredata uyarlıyoruz. Böylece iş hayatının beklentilerine uygun mezunlar veriyoruz” diye konuştu. “Hemen her birimimizde girişimcilik dersimiz var” diyen Diler, öğrencileri bekleyen fırsatları da anlattı. “İsteyen öğrencimiz gidip o dersi alabiliyor ve KOSGEB’den girişimcilik dersi aldığına dair belgeyi aldıktan sonra KOSGEB onaylı belge alıyor ve hemen 30.000 bin lira hibe alabiliyor devletimizden. Böylece istediği işyerini açabiliyor” diye konuştu.

ISPARTA ÖĞRENCİ KENTİ Mİ OLUYOR?

Isparta’nın öğrencilere sunduğu üniversite ikliminden de bahseden Rektör Diler, 90 binöğrencili Isparta'da her 3 kişiden 1’inin üniversite öğrencisi olduğunu söyledi. “Isparta son 10 yılda yaşanabilir kentler içerisinde eğitim, sağlık ve güvenlik açısından ilk üçte olan bir şehir. Sağlık hizmetleri ve eğitim imkanları oldukça yüksek” diye konuşan Diler Isparta’nın bir öğrenci kenti olduğunu da söyledi. Diler’e göre son yıllarda gülü ve lavanta bahçeleriyle ünlü kentin turizmindeki artış da gözden kaçmamalı.