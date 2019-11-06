Şehir hastanelerine en az lise mezunu KPSS'siz personel alımı yapılacak

8 ilde bulunan şehir hastanelerine en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacak. Yayımlanan yeni ilanlar, başvuru şartları ve başvuru ekranı haberimizde. Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesine, İnan Kaynakları Müdürü kadrosuna yapılan personel alımının başvurusu, Yozgat Şehir Hastanesi bünyesine yapılan personel alımının şartları ve detayları sayfamızda

Biyomedikal Sorumlusu

Adana Şehir Hastanesi bünyesine personel alınıyor.

Üniversitelerin Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Biyomedikal Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun,

Alanında en az 5 yıl hastane tecrübesi bulunan,

Tercihen medikal ekipmanların alımı, bakım ve onarımı, takibi görevlerinde bulunmuş,

MS Office programlarına hakim,

Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,

Adana'da ikamet eden/edebilecek,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

İnsan Kaynakları Müdürü Alımı

Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesine, İnan Kaynakları Müdürü kadrosuna yapılan personel alımının başvurusu şu şekilde;

Seçme ve Yerleştirme, Ücretlendirme, Performans Yönetimi, Çalışan İlişkileri vb. temel İnsan Kaynakları süreçlerinde en az 5 yıllık yöneticilik deneyimine sahip,

Üniversitelerin lisans (İşletme, İktisadi ve İdari İşler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) bölümünden mezun,

Müzakere becerisi yüksek, kurumu temsil edebilecek duruşa sahip, uzlaşmacı, sosyal ilişkilerde başarılı, takım çalışmasına yatkın, ekip yönetimi konusunda tecrübeli,

Bordro Özlük, İş Kanunu, SGK ile ilgili mevzuat süreçlerine hâkim,

Tercihen ileri düzeyde ZİRVE programını bilen,

MS-Office programlarını (Excel, Word, Power Point, Outlook) iyi derecede kullanabilen,

İnsan kaynakları faaliyet raporlarını değerlendirmek ve Üst Yönetime sunabilen,

Şirket personelinin her türlü yasal ve yönetsel kayıtlarının ve özlük işlerinin sağlıklı ve düzenli bir biçimde tutulmasını sağlayabilecek,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

Eskişehir'de ikamet eden,

Biyomedikal Teknikeri

Yozgat Şehir Hastanesi bünyesine yapılan personel alımının şartları şu şekilde;

Üniversitelerin Biyomedikal Cihaz Teknolojileri / Teknikerliği veya Elektronik Teknikerliği Bölümlerinden mezun

Tercihen Biyomedikal cihazların bakım ve onarımında en az 2 yıllık tecrübeli, teknik konularda yeterli donanım ve bilgiye sahip.

Ekip çalışmasına yatkın,

Sağlık sektöründe deneyimli,

Alanındaki yenilikleri takip eden ve öğrenmeye açık,

Gece vardiyasında çalışabilecek,

Analitik düşünebilen ve problem çözme yeteneği gelişmiş,

Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri kuvvetli ve iletişim yeteneği yüksek,

Tercihen Elektronik bilgisi olan.

MS Office kullanılabilen

Yozgat'da ikamet eden/edebilecek olan

Tıbbi Laboratuvar Personeli

Bilkent Şehir Hastanesi bünyesine Tıbbi Laboratuvar Personeli kadrosuna yapılan alımda şartlar şu şekilde;

Üniversitelerin Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden mezun

1-3 yıl moleküler genetik ve/veya sitogenetik laboratuvar tecrübesi olan

Tercihen HBYS/LBS sistemini kullanabilen

İletişim yeteneği yüksek, insan ilişkilerinde başarılı

Ekip çalışmasına yatkın

Tercihen İngilizce bilen

MS Office kullanılabilen

Ankara'da ikamet eden/edebilecek olan

Biyomedikal Teknikeri

Biyomedikal Teknikeri kadrosuna, Manisa Şehir Hastanesine yapılan alımda şartlar şu şekilde;

Üniversitelerin Biyomedikal Cihaz Teknolojileri / Teknikerliği veya Elektronik Teknikerliği Bölümlerinden mezun.

Tercihen Biyomedikal cihazların bakım ve onarımında en az 2 yıllık tecrübeli, teknik konularda yeterli donanım ve bilgiye sahip.

Ekip çalışmasına yatkın.

Sağlık sektöründe deneyimli.

Alanındaki yenilikleri takip eden ve öğrenmeye açık.

Gece vardiyasında çalışabilecek.

Analitik düşünebilen ve problem çözme yeteneği gelişmiş.

Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri kuvvetli ve iletişim yeteneği yüksek.

Tercihen Elektronik bilgisi olan.

MS Office kullanılabilen.

Manisa'da ikamet eden/edebilecek olan.

Kalite Müdürü

Eskişehir Şehir Hastanesine yapılan personel alımında şartlar şu şekilde;

Üniversitelerin Mühendislik ya da ilgili bölümlerinden mezun,

Hizmet sektöründe minimum 5 yıl yöneticilik deneyimi olan,

JCI ve Hizmet kalite standartları Yönetim Sistemleri ve süreçlerine hakim,

Alanındaki gelişmeleri yakından takip eden,

Stratejik düşünebilen ve hedeflerle yönetimde deneyimli,

Tercihen İngilizce bilen,

Erkek adaylarda Askerlik görevini tamamlamış,

Takım çalışmasına önem veren,

Raporlama ve dokümantasyon becerileri yüksek, planlama ve koordinasyon becerisi gelişmiş,

Problem çözme ve analitik düşünme becerilerine sahip,

Dinamik çalışma ortamına ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

Ekibine liderlik edebilecek,

Seyahat engeli olmayan,

İlgili tüm bölümlerle koordinasyon, iletişim ve işbirliği kurabilecek,

Eskişehir de ikamet eden

Biyomedikal Teknikeri

Kayseri Şehir Hastanesine yapılan alımda şartlar şu şekilde;

Üniversitelerin Biyomedikal Cihaz Teknolojileri / Teknikerliği veya Elektronik Teknikerliği Bölümlerinden mezun

Tercihen Biyomedikal cihazların bakım ve onarımında en az 2 yıllık tecrübeli, teknik konularda yeterli donanım ve bilgiye sahip.

Ekip çalışmasına yatkın,

Sağlık sektöründe deneyimli,

Alanındaki yenilikleri takip eden ve öğrenmeye açık,

Gece vardiyasında çalışabilecek,

Analitik düşünebilen ve problem çözme yeteneği gelişmiş,

Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri kuvvetli ve iletişim yeteneği yüksek.

Tercihen Elektronik bilgisi olan.

MS Office kullanılabilen.

Kayseri'de ikamet eden/edebilecek olan

İnsan Kaynakları Sorumlusu

Adana Şehir Hastanesine yapılan alımda şartlar şu şekilde;

Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi, İşletme, İktisat ve ilgili lisans bölümlerinden mezun,

İnsan Kaynakları alanında en az 8 yıl deneyim sahibi,

Personel özlük işleri, bordrolama tecrübesi olan,

İŞKUR, SGK süreçlerine hakim,

İEP, Teşvikler gibi resmi kurum süreçlerine hakim,

İş Kanunu ve güncel uygulamaları bilen,

Yazılı ve sözlü iletişim yeteneği, analitik yönü, organizasyon, planlama, takip ve raporlama yönü kuvvetli,

Tercihen SAP HR modülüne hakim,

Adana'da ikamet eden/edebilecek,

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan,

Laboratuvar Sorumlusu

Elazığ Şehir Hastanesine yapılan alımda şartlar şu şekilde;

Sağlık Meslek Liseleri'nin ''Laboratuvar Teknisyenliği'', Meslek Yüksek Okulları'nın "Tıbbi Laboratuvar Teknikleri" veya Fen Fakültelerinin ''Biyoloji / Kimya'' bölümlerinden mezun,

Benzer pozisyonda en az 2 yıl deneyimi olan,

Laboratuvar alt yapısı ve sistemleri konusunda deneyimli,

Hastane otomasyon sistemleri konusunda bilgi sahibi,

MS office programları ve laboratuvarlarda kullanılan diğer programlara hakim,

Organizasyon yeteneği yüksek, iletişim ve yeniliklere açık,

Ekip yönetiminde deneyimli,

Etik değerlere bağlı, hasta güvenliği ve memnuniyetine önem veren,

Tercihen Elazığ'da ikamet eden veya edebilecek,

Yoğun iş temposunda çalışabilecek

Kalite yönetim sistemi ( GMP - iyi üretim uygulamaları, ISO 15189 ) konusunda bilgi sahibi,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış.

Sterilizasyon Personeli

Konya Şehir Hastanesine yapılan personel alımında şartlar şu şekilde;

Tercihen Lise ve Lisans Sağlık Mezunu ,Hemşirelik lisans mezunu, / Hastane Yönetimi Bölümlerinden Mezun

Ameliyathane, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon konusunda tecrübeli ve tecrübesiz,

Yöneticilik yapabilecek,

İletişim becerisi kuvvetli,

Ekip çalışmasına yatkın, ekip yönetimi konusunda deneyimli,

ŞEHİR HASTANELERİ NEDİR?



•Sağlık Bakanlığı, ihale açarak Şehir Hastanesi'ni yaptıracağı şirketi belirliyor. İhalenin yapılış biçimi, çağrı yöntemi ve karar gerekçeleri kamuya açıklanmıyor, gizlilik esas alınıyor. Şehir Hastaneleri'nin ihaleleri, ihale Kanunu dışında tutuluyor.

•Binayı Şirket yapıyor, arsayı devlet bedelsiz veriyor.

•Devlet firmayla, 49 yıla dek uzatılabilecek 25-30 yıllık bir kira sözleşmesi yapıyor. Şirkete yüzde 70 doluluk garantisi veriyor. Garantiyi hazine yükümleniyor.2

•Şehir Hastaneleri'nin tasarımlarında, ortasında otelcilik hizmeti veren büyük bir bina, çevresinde branş hastaneleri ve kafeden alışveriş merkezine dek birçok yapı bulunuyor.

•Yüklenici şirketin en büyük müşterisi devlet oluyor. Devletin memur ve işçileri Şehir Hastanesi'nde tedavi ediliyor, şirket kestiği faturayı devletten alıyor.

•Şehir Hastanesinin yapıldığı kentteki Devlet Hastaneleri kapatılıyor. Ekipmanları, doktor, hemşire, hasta bakıcı, güvenlik ve temizlik görevlileri Şehir Hastanesi'ne devrediliyor.

•Kapatılan Devlet Hastanelerinin bina ve arazilerinin kullanım hakkı şirkete geçiyor

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