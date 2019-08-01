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Sedat Peker'in 'silahlanma çağrısı' hakkında flaş karar!

Ataşehir'de yaptığı konuşmada, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarını işlediği gerekçesi ile hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker için takipsizlik kararı verildi. Kararda, Peker'in silahlanma çağrısını ruhsatlı silahlar için yaptığı, bunun da tüm vatandaşlar için yasal bir hak olduğu belirtildi.

Sedat Peker'in 'silahlanma çağrısı' hakkında flaş karar!

Ataşehir'de yaptığı konuşmada, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarını işlediği gerekçesi ile hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker için takipsizlik kararı verildi. Kararda, Peker'in silahlanma çağrısını ruhsatlı silahlar için yaptığı, bunun da tüm vatandaşlar için yasal bir hak olduğu belirtildi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:25
Sedat Peker'in 'silahlanma çağrısı' hakkında flaş karar!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda verilen takipsizlik kararında, şüphelinin soruşturmaya konu konuşmasında, "Silah iyi insanların elinde olduğu zaman bir sigortadır, güvencedir. Bu sebeple imkanı olan kardeşlerimiz mutlaka ruhsatlı silahlar alsınlar. Mutlaka av tüfekleri alsınlar, mutlaka hazırlıklı olsunlar kardeşlerim. Biz kötüye hazır olalım da iyi gelirse amenna... Bir de bize diyorlar ki siz kimsiniz. Neden konuşuyorsunuz diyorlar kardeşlerim. Onlar bizim kim olduğumuzu bilmiyorlarsa ben söyleyeyim müsaadenizle. Biz bu vatanın delileriyiz kardeşlerim. Yetmedi, biz bu vatanın fedaileriyiz kardeşlerim. Bu vatanda herkes sussa da biz konuşacağız" dediği belirtildi.

'VATANDAŞLAR İÇİN YASAL BİR HAK'

Şüphelinin savcılıkta verdiği ifadesinde, konuşmasının suç unsurunu taşımadığını söylediği belirtilen takipsizlik kararında, suça konu konuşmada, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtildi. Kararda, "Silahlanma çağrısının ruhsatlı silah vurgusu şeklinde yapılmış olması ve bunun tüm vatandaşlar için yasal bir hak olması nedeniyle" gerekçe gösterilerek, "Suç işlemeye tahrik etmek" suçunun unsurlarının da oluşmadığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Şubat 2019 tarihinde Ataşehir'de yaptığı konuşma nedeniyle Sedat Peker hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Suç işlemeye tahrik etmek" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı. Sedat Peker, 8 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermişti.

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