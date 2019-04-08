Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sedat Peker: Devletimiz 'Sokağa Çıkın' Derse Çıkarız!

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'na verdiği destek ve silahlanma çağrısıyla gündeme gelen Sedat Peker, seçimlerin ardından 'art niyetli' insanlara prim vermemek için açıklama yapmadığını söyledi. Peker, "Devletimiz 'Sokağa çıkın' dese sokağa çıkarız. 'Sabır edin evinizde oturun' derse de evimizde otururuz" ifdesini kullandı.

Sedat Peker: Devletimiz 'Sokağa Çıkın' Derse Çıkarız!

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'na verdiği destek ve silahlanma çağrısıyla gündeme gelen Sedat Peker, seçimlerin ardından 'art niyetli' insanlara prim vermemek için açıklama yapmadığını söyledi. Peker, "Devletimiz 'Sokağa çıkın' dese sokağa çıkarız. 'Sabır edin evinizde oturun' derse de evimizde otururuz" ifdesini kullandı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 13:03
Sedat Peker: Devletimiz 'Sokağa Çıkın' Derse Çıkarız!

Sedat Peker, 31 Mart seçimlerine ilişkin Instagram hesabından açıklamada bulundu. Peker, sessizliğini fırsat olarak değerlendiren kişi veya kişilerin bu durumu 'korkaklık' olarak nitelendirdiklerini, bazılarının ise 'ülkede iç savaş çıkarmak için planlar' yaptığını yazdığını söyledi.

Peker, "Tahmin edersiniz ki; 'Güzel ülkemizi bir gün Venezuela'ya çevirmek istiyorlar. Bu yüzden imkanı olan iyi insanlar ruhsatlı silah alsınlar' dediğim için konuyu apayrı bir yere getirip sanki, ‘Tüm muhalifleri seçim sonrası öldüreceğiz' demişim gibi saçma sapan bir algı oluşturmaya çalıştılar" dedi.

Açıklamalarını sosyal medyada 'dayı' diye tabir ettiği yaşlı bir adamın, 'Hayat zor değil, lakin bazı insanlar y….k' sözüyle bütünleştiren Peker, "Bizler kanunsuz hiçbir şey yapmayız. İnanın içimdeki hisleri anlatmak için en az 40 sayfa yazı yazmam gerekliydi. Fakat resimdeki bu dayıyı ve söylediği sözü görünce, ‘Tamam işte budur, tüm bu kalitesizlere verilecek en kısa, en anlamlı cevap budur' dedim" ifadesini kullandı.

'SANKİ 'TÜM MUHALİFLERİ SEÇİM SONRASI ÖLDÜRECEĞİZ' DEMİŞİM GİBİ ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞTILAR'

Peker'in açıklamaları şöyle:

"31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında art niyetli insanlara prim vermemek için herhangi bir açıklamada bulunmadım. Etrafı dinlemeyi daha doğru buldum.

Tahmin edersiniz ki; 'Güzel ülkemizi bir gün Venezuela'ya çevirmek istiyorlar. Bu yüzden imkanı olan iyi insanlar ruhsatlı silah alsınlar' dediğim için konuyu apayrı bir yere getirip sanki, ‘Tüm muhalifleri seçim sonrası öldüreceğiz' demişim gibi saçma sapan bir algı oluşturmaya çalıştılar. Ben bahçedeki çiçeklerden bile bahsetsem biliyorum ki; bazıları bunu da apayrı bir yere çekeceklerdir.

Yukarıda anlattığım düşüncelerimden dolayı böyle bir duruş belirlerken, yine bu kalitesizlerin bazıları korktuğum için açıklama yapmadığımı yazdılar. Bazıları ise açıklama yapmadığım bu süre zarfında, ülkede iç savaş çıkarmak için planlar yaptığımı yazdılar.

'KANUNSUZ HİÇBİR ŞEY YAPMAYIZ'

Kıymetli dostlarım, bu ülkenin vatan evlatları yani bizler, devletimiz bizlere ne görev verirse onu yaparız. Devletimiz ‘Sokağa çıkın' dese sokağa çıkarız. 'Sabır edin evinizde oturun' derse de evimizde otururuz.

Bu anlamda bizim hiçbir kompleksimiz olmaz. Ya da devlet görevlilerimizin başarılarında rol çalma gayretimiz de olamaz. Bizler kanunsuz hiçbir şey yapmayız. İnanın içimdeki hisleri anlatmak için en az 40 sayfa yazı yazmam gerekliydi. Fakat resimdeki bu dayıyı ve söylediği sözü görünce, ‘Tamam işte budur, tüm bu kalitesizlere verilecek en kısa, en anlamlı cevap budur' dedim dedi."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 08.04.2019 14:05
Anahtar Kelimeler:
sedat peker devletimiz sokağa çıkın derse çıkarız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Gözaltına Alındı!
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Gözaltına Alındı!
Maaşı düşürülen işçi istifa ederse tazminat alacak
Maaşı düşürülen işçi istifa ederse tazminat alacak
İşsiz kaldım, ne yapmalıyım? İşte detaylar!
İşsiz kaldım, ne yapmalıyım? İşte detaylar!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim