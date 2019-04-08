Sedat Peker: Devletimiz 'Sokağa Çıkın' Derse Çıkarız!

Sedat Peker, 31 Mart seçimlerine ilişkin Instagram hesabından açıklamada bulundu. Peker, sessizliğini fırsat olarak değerlendiren kişi veya kişilerin bu durumu 'korkaklık' olarak nitelendirdiklerini, bazılarının ise 'ülkede iç savaş çıkarmak için planlar' yaptığını yazdığını söyledi.

Peker, "Tahmin edersiniz ki; 'Güzel ülkemizi bir gün Venezuela'ya çevirmek istiyorlar. Bu yüzden imkanı olan iyi insanlar ruhsatlı silah alsınlar' dediğim için konuyu apayrı bir yere getirip sanki, ‘Tüm muhalifleri seçim sonrası öldüreceğiz' demişim gibi saçma sapan bir algı oluşturmaya çalıştılar" dedi.

Açıklamalarını sosyal medyada 'dayı' diye tabir ettiği yaşlı bir adamın, 'Hayat zor değil, lakin bazı insanlar y….k' sözüyle bütünleştiren Peker, "Bizler kanunsuz hiçbir şey yapmayız. İnanın içimdeki hisleri anlatmak için en az 40 sayfa yazı yazmam gerekliydi. Fakat resimdeki bu dayıyı ve söylediği sözü görünce, ‘Tamam işte budur, tüm bu kalitesizlere verilecek en kısa, en anlamlı cevap budur' dedim" ifadesini kullandı.

'SANKİ 'TÜM MUHALİFLERİ SEÇİM SONRASI ÖLDÜRECEĞİZ' DEMİŞİM GİBİ ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞTILAR'

Peker'in açıklamaları şöyle:

"31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında art niyetli insanlara prim vermemek için herhangi bir açıklamada bulunmadım. Etrafı dinlemeyi daha doğru buldum.

Tahmin edersiniz ki; 'Güzel ülkemizi bir gün Venezuela'ya çevirmek istiyorlar. Bu yüzden imkanı olan iyi insanlar ruhsatlı silah alsınlar' dediğim için konuyu apayrı bir yere getirip sanki, ‘Tüm muhalifleri seçim sonrası öldüreceğiz' demişim gibi saçma sapan bir algı oluşturmaya çalıştılar. Ben bahçedeki çiçeklerden bile bahsetsem biliyorum ki; bazıları bunu da apayrı bir yere çekeceklerdir.

Yukarıda anlattığım düşüncelerimden dolayı böyle bir duruş belirlerken, yine bu kalitesizlerin bazıları korktuğum için açıklama yapmadığımı yazdılar. Bazıları ise açıklama yapmadığım bu süre zarfında, ülkede iç savaş çıkarmak için planlar yaptığımı yazdılar.

'KANUNSUZ HİÇBİR ŞEY YAPMAYIZ'

Kıymetli dostlarım, bu ülkenin vatan evlatları yani bizler, devletimiz bizlere ne görev verirse onu yaparız. Devletimiz ‘Sokağa çıkın' dese sokağa çıkarız. 'Sabır edin evinizde oturun' derse de evimizde otururuz.

Bu anlamda bizim hiçbir kompleksimiz olmaz. Ya da devlet görevlilerimizin başarılarında rol çalma gayretimiz de olamaz. Bizler kanunsuz hiçbir şey yapmayız. İnanın içimdeki hisleri anlatmak için en az 40 sayfa yazı yazmam gerekliydi. Fakat resimdeki bu dayıyı ve söylediği sözü görünce, ‘Tamam işte budur, tüm bu kalitesizlere verilecek en kısa, en anlamlı cevap budur' dedim dedi."

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