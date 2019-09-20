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Şanlıurfa'da doktorların ve sağlık çalışanlarının izinleri 'ikinci bir emre kadar' iptal edildi

Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyonun hazırlıkları sürerken Sağlık Bakanlığı aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 11 kentten çok sayıdaki hekimi sınırda görevlendirdi. Sağlık Bakanlığı'nın Şanlıurfa Valiliği'ne verdiği talimatla doktorların bütün izinlerinin 'İkinci bir emre kadar' iptal edildiği öne sürüldü.

Şanlıurfa'da doktorların ve sağlık çalışanlarının izinleri 'ikinci bir emre kadar' iptal edildi

Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyonun hazırlıkları sürerken Sağlık Bakanlığı aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 11 kentten çok sayıdaki hekimi sınırda görevlendirdi. Sağlık Bakanlığı'nın Şanlıurfa Valiliği'ne verdiği talimatla doktorların bütün izinlerinin 'İkinci bir emre kadar' iptal edildiği öne sürüldü.

20 Eylül 2019 Cuma 16:12
Şanlıurfa'da doktorların ve sağlık çalışanlarının izinleri 'ikinci bir emre kadar' iptal edildi

ABD ile Türkiye'nin Suriye’de güvenli bölge için sınırda ortak devriyeleri sürerken sınır kenti Şanlıurf’da yoğunluk devam ediyor.  

Sağlık Bakanlığı’nın bugün Şanlıurfa Valiliği'ne verdiği talimatla doktorların bütün izinlerinin ‘İkinci bir emre kadar’ iptal edildiği öne sürüldü.

BasNews'in aktardığı habere göre Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Ömer Melik, izinlerin valilik kararıyla iptal edildiğini söyledi.

Kararın hastanelerin başhekimliklere gönderildiğini ve hekimlere bildirimde bulunulduğunu ifade eden Melik, "İzinler tarih verilmeksizin iptal edildi. Gerekçe bize açıklanmadı. Ancak mevcut Suriye durumuyla ilgili olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Urfa Şubesi de izinde olanların geri çağrılmayacağı ancak görevde olanların yıllık izinlerinin iptal edildiğini belirtti.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliği'nden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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şanlıurfa da doktorların sağlık çalışanlarının izinleri ikinci emre kadar iptal edildi
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