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Sancaktepe Şehir Hastanesi ihalesi iptal edildi: Proje 5 yıldır devam ediyordu

Sancaktepe’de 4 bin 200 yataklı şehir hastanesi inşa edilmesi için 2013 yılında başlayan Sancaktepe Şehir Hastanesi'nin ihalesi iptal oldu.

Sancaktepe Şehir Hastanesi ihalesi iptal edildi: Proje 5 yıldır devam ediyordu

Sancaktepe’de 4 bin 200 yataklı şehir hastanesi inşa edilmesi için 2013 yılında başlayan Sancaktepe Şehir Hastanesi'nin ihalesi iptal oldu.

24 Ekim 2019 Perşembe 07:26
Sancaktepe Şehir Hastanesi ihalesi iptal edildi: Proje 5 yıldır devam ediyordu

İstanbul Anadolu yakasının en büyük şehir hastanesi olması planlanan Sancaktepe Şehir Hastanesi ihalesi Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Ekim tarihli Resmi Gazete ilanı ile iptal edildi. Türk Tabipler Birliği iptal kararını 'İstanbul Sancaktepe'nin ihalesi iptal edildi.

Türk Tabipler Birliği ise, iptal kararını "İstanbul Sancaktepe’nin ihalesi iptal edildi. Darısı diğerlerinin başına" diye duyurdu.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan iptal kararı şöyle:

“İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi ihalesi, 6428 Sayılı T.C. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği kapsamında iptal edilmiştir.”

2013 YILINDA BAŞLANMIŞTI

Sancaktepe’de 4 bin 200 yataklı şehir hastanesinin inşa edilmesi için 2013 yılında düğmeye basılmıştı. Sarıgazi Mahallesi’nde yer alan 3 milyon 350 bin metrekarelik alan, 2013’te imzalanan protokolle Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sağlık Bakanlığı’na devredilmişti.

Sağlık Bakanlığı tarafından Sancaktepe Şehir Hastanesi Yapım İşleri ile ürün ve hizmetlerin temin edilmesi işi için Haziran 2018 tarihinde ihale ilanı yayınlandı. İlk ihale tarihi 4 Temmuz 2018 olarak belirlenmiş, fakat sonra 8 Ağustos 2018’e daha sonra ise 25 Eylül 2018’e ertelenmişti

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