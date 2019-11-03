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Şamil Tayyar'dan Arınç'a tepki: FETÖ’yü aklama çabası, artık parti içi sorun değil yargının konusudur

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç'ı eleştirerek, "FETÖ’yü aklama çabası, artık parti içi sorun değil yargının konusudur. Savcıları göreve çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar'dan Arınç'a tepki: FETÖ’yü aklama çabası, artık parti içi sorun değil yargının konusudur

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç'ı eleştirerek, "FETÖ’yü aklama çabası, artık parti içi sorun değil yargının konusudur. Savcıları göreve çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

03 Kasım 2019 Pazar 06:15
Şamil Tayyar'dan Arınç'a tepki: FETÖ’yü aklama çabası, artık parti içi sorun değil yargının konusudur

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, AK Partili Bülent Arınç’ın FETÖ’yü aklamaya çalıştığını ifade ederek savcıları göreve çağırdı.

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından, “Arınç... FETÖ’yü aklama çabası, artık parti içi sorun değil yargının konusudur. Savcıları göreve çağırıyorum” dedi.

Bülent Arınç verdiği röportajda Kanun Hükmünde Kararnameler için “bir faciadır” demiş ve "Çevremde o kadar çok bu felaketi yaşayan insan var ki, ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan da özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı. 

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