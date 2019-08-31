Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 28°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
96718
ALTIN
285.460
DOLAR
5.8155
STERLIN
7.0883
EURO
6.4044
Bakanlık duyurdu: 4 bin 996 personel alınacak
Dünya devi 15 bin 500 TL maaşla Türkiye'de eleman arıyor!
Adalet Bakanlığı KPSS 70 Puanla En Az Lise Mezunu Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları
Memur maaşları 2020 yılında ne kadar olacak? En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?
Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 60 Puanla 4 bin 996 personel alacak

Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili öldürüldü !

Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Erkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili öldürüldü !

Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Erkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:02
Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili öldürüldü !

Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Erkan, iddiaya göre emlak satışı nedeniyle tartıştığı emlakçı Erol Ş. tarafından başından vurularak öldürüldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Adapazarı Çökekler Mahallesi'ndeki emlakçıda meydana geldi. Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Erkan, yanında arkadaşı Erkan Akçalı ile birlikte bir süre önce emlak satışı için görüştüğü emlakçı Erol Ş. ile bürosuna gitti. İkili arasında anlaşmazlık çıkınca iddialara göre, emlakçı Erol Ş. üzerinde taşıdığı tabancayla Ahmet Erkan ve Erkan Akçalı’ya 2 el ateş etti.

Kurşunların hedefi olan Ahmet Erkan başından, Erkan Akçalı da kolundan yaralandı. Saldırgan olaydan yerinden kaçarken, yaralılar ihbarla gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ahmet Erkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk araştırmada olayın bir emlak satışı nedeniyle çıkan anlaşmazlık sonrasında meydana geldiği belirtildi. Polis saldırıyı gerçekleştiren emlakçı Erol Ş.yi arıyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
sakarya ticaret borsası başkan vekili öldürüldü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Altaylı'dan Diyanet'e: Haram olsun!
Fatih Altaylı'dan Diyanet'e: Haram olsun!
Erdoğan: 2-3 hafta içinde kendi askerlerimizle güvenli bölgeyi oluşturmazsak varsın gerisini karşımızdakiler düşünsün
Erdoğan: 2-3 hafta içinde kendi askerlerimizle güvenli bölgeyi oluşturmazsak varsın gerisini karşımızdakiler düşünsün
Termometreler 30 dereceyi aşacak! İşte 5 günlük hava tahminleri
Termometreler 30 dereceyi aşacak! İşte 5 günlük hava tahminleri

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim