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Sahte alkole bir kurban daha!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sahte alkolden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sahte alkole bir kurban daha!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sahte alkolden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:10
Sahte alkole bir kurban daha!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sahte alkolden zehirlendiği şüphesi ile hastaneye kaldırılan Ö.F.D. (23) hayatını kaybetti. Ö.F.D.'nin ölümüyle Adana, Mersin, Niğde ve Osmaniye'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Anberinarkı köyünde yaşayan Ö.F.D., pazartesi günü alkol aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı. Ö.F.D., götürüldüğü Kadirli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Osmaniye Devlet Hastanesi'ne, ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Ö.F.D., burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Ö.F.D.'nin cenazesi, Kadirli'de toprağa verildi. Kadirli’ye bağlı Değirmendere köyünde oturan N.A. (36) ise alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖLÜ SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden dün akşam yapılan yazılı açıklamada, son dönemde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 70 kişinin il genelinde hastanelere başvurduğu ve tedavi altına alınan bu kişilerden 9'unun hayatını kaybettiğini bildirildi.

Adana, Mersin, Niğde ve Osmaniye'de metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye çıktı.

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DHA

Anahtar Kelimeler:
sahte alkole kurban daha
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