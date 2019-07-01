Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99726
ALTIN
252.688
DOLAR
5.6356
STERLIN
7.1090
EURO
6.3937
Diyanet Kurban Bedelini Açıkladı!
Türkiye’ye karşı savaş ilan etti!
Vatandaşa Kötü Haber! Bir Zam da Doğalgaza Geldi!
Sahte video oyunlarının kurbanı olmayın!
Youtube'dan Nasıl Para Kazanılır? Youtube Telif Hakları Nedir?

Sahilde eşini döven kişiyi darp ettiler

Antalya'da sahilde bir kadını darp eden kişiye vatandaşlar müdahale etti, bir avukat sosyal medya hesabından yaşananları canlı yayınladı.

Sahilde eşini döven kişiyi darp ettiler

Antalya'da sahilde bir kadını darp eden kişiye vatandaşlar müdahale etti, bir avukat sosyal medya hesabından yaşananları canlı yayınladı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:33
Sahilde eşini döven kişiyi darp ettiler

Olay dün saat 18.30 sıralarında Akdeniz Bulvarı Konyaaltı plajlarında meydana geldi. Eşi ve çocuklarıyla plaja giden avukat Ali Aksoy, bir kişinin bankta oturan eşini dövdüğünü fark etti. Önce bağırıp kavgayı önlemeye çalışan Aksoy, daha sonra cep telefonuyla görüntü almaya başladı. Aksoy'un tepkisi üzerine sahildekiler de olaya tepki gösterdi. Kadını kurtaran çevredekiler, kocayı da tekme tokat dövmeye başladı. Bir süre darp edilen kişi, araya girenler tarafından kurtarıldı.

Avukat Ali Aksoy, "Kadın sakin bir şekilde bankta otururken adam saçına asılıp dövmeye çalışıyordu. Bağırıp çağırdım. Benim tepkim üzerine herkes harekete geçti. Kadını elinden alıp adamı darp ettiler. Ben de telefondan yayın yaptım" dedi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
sahilde eşini döven kişiyi darp ettiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 ayda 79 bin 886 Suriyeli ülkesine geri döndü
6 ayda 79 bin 886 Suriyeli ülkesine geri döndü
Ergenekon Davasında Karar!
Ergenekon Davasında Karar!
'Tecavüz'le suçlanan profesör, cezaevinden çıkıp emekli oldu
'Tecavüz'le suçlanan profesör, cezaevinden çıkıp emekli oldu

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim