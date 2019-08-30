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Sağlık personeli için önemli düzenleme!

Sağlık Sen tarafından yapılan açıklamada, 4/B ve 45/A’lı sözleşmeli sağlık çalışanlarının eş durumu tayinlerinde yeni düzenlemeler yapıldığı bildirildi. Sağlık-Sen’in, Sağlık Bakanlığı’yla gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası, eş durumu başvurusu kabul edilmesine rağmen yerleşemeyen 4/B ve 45/A’lı sağlık çalışanlarına boş pozisyonlara kurasız yer değişikliği hakkı getirildi.

Sağlık personeli için önemli düzenleme!

Sağlık Sen tarafından yapılan açıklamada, 4/B ve 45/A’lı sözleşmeli sağlık çalışanlarının eş durumu tayinlerinde yeni düzenlemeler yapıldığı bildirildi. Sağlık-Sen’in, Sağlık Bakanlığı’yla gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası, eş durumu başvurusu kabul edilmesine rağmen yerleşemeyen 4/B ve 45/A’lı sağlık çalışanlarına boş pozisyonlara kurasız yer değişikliği hakkı getirildi.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:30
Sağlık personeli için önemli düzenleme!

Sağlık-Sen’in, Sağlık Bakanlığı’yla gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası, eş durumu başvurusu kabul edilmesine rağmen yerleşemeyen 4/B ve 45/A’lı sağlık çalışanlarına boş pozisyonlara kurasız yer değişikliği hakkı getirildi.

Düzenleme hakkında konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, uzun süredir sağlık çalışanlarının aile bütünlüğünü sağlamak için mücadele verdiklerini ifade etti. Sağlık çalışanlarının aile birliğini çok önemsediklerini belirten Semih Durmuş, “Özellikle aile birliğinin bozulmaması anlamında düzenleme sağlık çalışanları için çok şey ifade ediyor. Bir sivil toplum örgütü olarak aileye ve insana büyük değer veriyoruz, eş durumu tayinleri de bu anlamda büyük önem taşıyor. Sağlık-Sen olarak aile birliği mazeret tayinlerinde vermiş olduğumuz mücadelede bu düzenlemeyle önemli bir yol kat ettik, bu konuda duyarlı davranarak katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)

Anahtar Kelimeler:
sağlık personeli önemli düzenleme
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