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Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı bugün en çok aranan konular arasına girdi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 6 bin 409 işçi alınacağı duyurusu üzerine 10 binlerce vatandaş başvuruda bulunmuş ve sözlü mülakata katılmıştı. Heyecanla süren bekleyişin ardından vatandaşlar sözlü mülakatın açıklanmasını dört gözle bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı bugün en çok aranan konular arasına girdi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 6 bin 409 işçi alınacağı duyurusu üzerine 10 binlerce vatandaş başvuruda bulunmuş ve sözlü mülakata katılmıştı. Heyecanla süren bekleyişin ardından vatandaşlar sözlü mülakatın açıklanmasını dört gözle bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

03 Nisan 2019 Çarşamba 07:31
Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? ve Sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 bin 409 işçi alınacağı duyurusu yapışmış ve başvuruda bulunan adaylar sözlü mülakata alınmıştı. Ocak ayında gerçekleşen sözlü mülakatların ne zaman açıklanacağı ise büyük merak konusu oldu. Bugün on binlerce aday sözlü mülakat sonuçlarının açıklamasını heyecanla bekliyor. İnternet üzerinden aramalarını yoğunlaştıran vatandaşlar gelecek en ufak haberi bile kaçırmak istemiyor. Peki, Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları hakkında detaylar...

Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde  6 bin 409 personel alımı için, ocak ayında gerçekleşen sözlü mülakat sonuçları İl Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla 2 Nisan Salı günü duyurulmaya başlandı. Mülakat sonuçlarını öğremek isteyen vatandaşlar İl Sağlık Müdürlükleri üzerinde sonuçlarını öğrenebilecek.

Sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kesin sonuçlar ise 8-10 Nisan tarihleri arasında il sağlık müdürlüklerinin resmi internet sitesinden öğrenilebilecek.

Hangi illerin sözlü müakat sonuçları açıklandı?

Gaziantep

Karabük

Ankara

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sağlık bakanlığı sözlü mülakat sonuçları açıklandı
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