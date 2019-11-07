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Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Genel başvuru şartları nedir?

Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 personel ataması ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı 12 binlik ilk atama sonuçları Eylül ayında duyurulmuştu. Gözler Eylül ayındaki atamaların ardından 17 bin 689 personel atamasına çevrildi. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak sorusu merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı genel başvuru şartları nedir? İşte merak edilen detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Genel başvuru şartları nedir?

Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 personel ataması ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı 12 binlik ilk atama sonuçları Eylül ayında duyurulmuştu. Gözler Eylül ayındaki atamaların ardından 17 bin 689 personel atamasına çevrildi. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak sorusu merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı genel başvuru şartları nedir? İşte merak edilen detaylar...

07 Kasım 2019 Perşembe 19:55
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Genel başvuru şartları nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilecek olan 17 bin 689 sağlık personel alımı ilanı hakkında duyurular heyecanla bekleniyor. Kısa süre içinde duyuru yapılmasını bekleyen adayların Sağlık Bakanlığı personel atamaları için bekleyişi sürüyor. Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan pek çok kişi şu sıralar Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ATAMALARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 personel ataması yapılacak. Sağlık personeli kadrolarına yapılacak alımlar için duyuru Kasım ayında gelecek ve tercihler aynı ay içinde alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili yaptığı açıklamada duyurunun Eylül- Ekim aylarında yapılacağını söylemişti. Ancak duyuru gecikti ve Kasım ayına ertelendi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı. Açıklandığında başvuru şartları haberimizin içinde yer alacak. Daha önceki alımlara baktığımızda şartların aşağıdaki gibi olması düşünülüyor.

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

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