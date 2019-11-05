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Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarih belli oldu mu?

2019'da Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 29 bin personel alımına ilişkin, 12 binlik ilk atama sonuçları eylül ayında belli oldu. Geriye kalan personelin atanması için ise heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarih belli oldu mu?

2019'da Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 29 bin personel alımına ilişkin, 12 binlik ilk atama sonuçları eylül ayında belli oldu. Geriye kalan personelin atanması için ise heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

05 Kasım 2019 Salı 13:50
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarih belli oldu mu?

2019'da Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 29 bin personel alımına ilişkin, 12 binlik ilk atama sonuçları eylül ayında belli oldu. Geriye kalan personelin atanması için ise heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilme hayali kuran pek çok farklı branştan on binlerce sağlıkla ilgili bölümlerden mezun genç, 2019 yılında istihdam edilecek kalan 17 bin sağlık personeli atamasının ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 17 bin personel atamasının ayrıntıları...

Sağlık Bakanlığı personel alımlarında açıklanan kontenjanlara 2 bin 243 ortaöğretim, 2 bin 592 ön lisans ve 7 bin 165 lisans düzeyi olmak üzere toplam 12 bin personelin yerleştirmesi ÖSYM tarafından sağlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını söylemişti.

Ağustos ataması tamamlandı, diğer personel alımına ilişkin detayların eylül ya da ekim de belli olacağı tahmin ediliyordu. Ancak, söz konusu atamalar için henüz bir duyuru ya da tarih belirlemesi yapılmadı.

Konuya ilişkin ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

12 BİN PERSONEL ATAMASI YAPILDI

KPSS 2019/4 puanı ile tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylardan 7 bin 165'i lisans, 2 bin 592'si ön lisans, 2 bin 243'ü de ortaöğretim mezunları arasından alındı.

6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda atama yapıldı.

Yerleştirmesi yapılan sözleşmeli sağlık personelinin 10 binini yataklı tedavi kurumlarında, binini temel sağlık hizmetlerinde, binini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirecek.

KPSSCAFE.COM.TR

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