Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanı Koca tarih verdi

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin araştırmalar, Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından hız kazandı. Ağustos ayından bu yana gelişmeleri takip eden atama bekleyen sağlık personelleri Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla umutlandı. İşte, Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı hakkında ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANI TARİH VERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık olarak 17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını bildirerek, ilgili talebin Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini, karar çıktığında kılavuzun yayımlanacağını söyledi.

Koca, TBMM'de gazetecilerin soruları yanıtladı.

Sağlık Bakanlığındaki atamalarla ilgili Koca, "17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Hangi bölümlere kaçar kişi alınmasıyla ilgili de talep, Cumhurbaşkanlığımıza gönderildi. Zannediyorum önümüzdeki haftalar orada değerlendirilip karar çıktığında da kılavuz yayımlanmış olacak. Aralıkta yayınlanır diye ümit ediyorum." diye konuştu.