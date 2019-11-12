sağlık bakanlığı personel alımı müjdesi chp li vekil den geldi

Sağlık Bakanlığı Personel alımı ile ilgili yaşanana gecikme, ilanın henüz yayınlanmamış olması personel alımını bekleyen adayları tedirgin ediyordu. Sağlık Bakanlığı Personel Alımı ile ilgili müjdeli haber Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan geldi.

CHP'li Burhanettin Bulut, "Komisyonda, Sağlık Bakanı ısrarlı sorularımız üzerine önümüzdeki günlerde yeni sağlık personeli atamalarının yapılacağını söyledi. Verilen her bir sözün takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı. AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının bütçeleri ele alındı.

CHP'li Burhanettin Bulut Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya komisyonda ısrarlı bir şekilde sağlık personeli atamalarını sorduklarını ve buna cevaben Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önümüzdeki günlerde atamaların yapılacağı sözünün alındığını belirtti. Bulut aynı zamanda 'verilen her sözün takipçisi olacağız' ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı. Açıklandığında başvuru şartları haberimizin içinde yer alacak. Daha önceki alımlara baktığımızda şartların aşağıdaki gibi olması düşünülüyor.

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.