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Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı duyurusu ne zaman yapılacak? Başvuru şartları...

Sağlık Bakanlığı'nın bu yıl içerisinde istihdam edeceği 17 bin 689 sağlık personel alımı ilanı duyurusu sağlık personelleri tarafından beklenmeye başlandı. Özellikle yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından personel alımı için yapılacak açıklama heyecanı sürüyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı duyurusu ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı duyurusu ne zaman yapılacak? Başvuru şartları...

Sağlık Bakanlığı'nın bu yıl içerisinde istihdam edeceği 17 bin 689 sağlık personel alımı ilanı duyurusu sağlık personelleri tarafından beklenmeye başlandı. Özellikle yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından personel alımı için yapılacak açıklama heyecanı sürüyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı duyurusu ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

09 Kasım 2019 Cumartesi 16:52
Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı duyurusu ne zaman yapılacak? Başvuru şartları...

Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 personel ataması için heyecan sürüyor. Gelişmeler yakından takip edilirken Sağlık Bakanlığı 12 binlik ilk atama sonuçları Eylül ayında duyurulmuştu. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı duyurusu ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ATAMALARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 personel ataması yapılacak. Sağlık personeli kadrolarına yapılacak alımlar için duyuru Kasım ayında gelecek ve tercihler aynı ay içinde alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili yaptığı açıklamada duyurunun Eylül- Ekim aylarında yapılacağını söylemişti. Ancak duyuru gecikti ve Kasım ayına ertelendi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı. Açıklandığında başvuru şartları haberimizin içinde yer alacak. Daha önceki alımlara baktığımızda şartların aşağıdaki gibi olması düşünülüyor.

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

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