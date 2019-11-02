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Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları...

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan alımlar pek çok sağlık personeli tarafından yakından takip ediliyor. Kısa süre içinde duyuru yapılmasını bekleyen adaylar Kasım ayının ilk günlerinde Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen bilgiler...

Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları...

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan alımlar pek çok sağlık personeli tarafından yakından takip ediliyor. Kısa süre içinde duyuru yapılmasını bekleyen adaylar Kasım ayının ilk günlerinde Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen bilgiler...

02 Kasım 2019 Cumartesi 20:14
Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları...

KPSS tercihleri ile Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 personel ataması süreci yüz binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilecek olan 17 bin 689 sağlık personel alımı ilanı hakkında duyurular yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı ne zaman yapılacak sorusu çok araştırılıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 17 BİN 689 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 personel ataması yapılacak. Sağlık personeli kadrolarına yapılacak alımlar için duyuru Kasım ayında gelecek ve tercihler aynı ay içinde alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili yaptığı açıklamada duyurunun Eylül- Ekim aylarında yapılacağını söylemişti. Ancak duyuru gecikti ve Kasım ayına ertelendi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı. Açıklandığında başvuru şartları haberimizin içinde yer alacak. Daha önceki alımlara baktığımızda şartların aşağıdaki gibi olması düşünülüyor.

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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