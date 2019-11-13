Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı için tarih belli oldu!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 17 bin 689 sağlık personeli ataması ile ilgili beklenen ilan ekim ayı sonunda söz verildiği üzere yayınlanacaktı ancak verilen söz tutulmadı ve ilan gecikti. Muhalefet Partilerin milletvekilleri konunun takipçisi olmayı sürdürüyor. Son olarak CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut komisyonda konuyu Sağlık Bakanına soduklarını en kısa sürede atamaların gerçekleştirileceği sözünü aldıklarını belirtmişti.

Bir yeni müjde de İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'dan geldi. Aylin Cesur Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aldığı bilgiye göre 15 güne kadar atamaların yapılacağı sözünü aldıklarını söyledi.

Aylin Cesur; "SayınBakan Fahrettin Koca’ya Komisyondaki soruma net cevap alamayınca, yanına gittim-tekrar sordum. Müjde verin Sayın Bakanım-gençler sıkıntıda-ne zaman ve 17689’un kaçı atanacak dedim. Cevap: “Tamamı atanacak ve şuan Cumhurbaşkanlığında.15 güne açıklarız” Müjde de takibi de bizden!" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı. Açıklandığında başvuru şartları haberimizin içinde yer alacak. Daha önceki alımlara baktığımızda şartların aşağıdaki gibi olması düşünülüyor.

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.