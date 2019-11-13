Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 17°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
104356
ALTIN
271.264
DOLAR
5.7587
STERLIN
7.4016
EURO
6.3451
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! Maliye Çalışanları Çağırıyor! Sizi de Çağırabilirler!
Emekli ve Memura İkramiye Müjdesi! Maaşın iki katı! Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi aile yardımı ne kadar?
Yüz binlerce memuru ilgilendiriyor! 30 gün süre verildi
Instagram Kullanıcılarını Üzecek Gelişme! Instagram'da bir dönem sona eriyor!
Suriyelilerden 'Türklere beddua' videosu!

Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı için tarih belli oldu!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 17 bin 689 sağlık personeli ataması ile ilgili beklenen ilan ekim ayı sonunda söz verildiği üzere yayınlanacaktı ancak verilen söz tutulmadı ve ilan gecikti. Muhalefet Partilerin milletvekilleri konunun takipçisi olmayı sürdürüyor. Son olarak CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut komisyonda konuyu Sağlık Bakanına soduklarını en kısa sürede atamaların gerçekleştirileceği sözünü aldıklarını belirtmişti.

Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı için tarih belli oldu!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 17 bin 689 sağlık personeli ataması ile ilgili beklenen ilan ekim ayı sonunda söz verildiği üzere yayınlanacaktı ancak verilen söz tutulmadı ve ilan gecikti. Muhalefet Partilerin milletvekilleri konunun takipçisi olmayı sürdürüyor. Son olarak CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut komisyonda konuyu Sağlık Bakanına soduklarını en kısa sürede atamaların gerçekleştirileceği sözünü aldıklarını belirtmişti.

13 Kasım 2019 Çarşamba 10:28
Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı için tarih belli oldu!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 17 bin 689 sağlık personeli ataması ile ilgili beklenen ilan ekim ayı sonunda söz verildiği üzere yayınlanacaktı ancak verilen söz tutulmadı ve ilan gecikti. Muhalefet Partilerin milletvekilleri konunun takipçisi olmayı sürdürüyor. Son olarak CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut komisyonda konuyu Sağlık Bakanına soduklarını en kısa sürede atamaların gerçekleştirileceği sözünü aldıklarını belirtmişti.

Bir yeni müjde de İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'dan geldi. Aylin Cesur Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aldığı bilgiye göre 15 güne kadar atamaların yapılacağı sözünü aldıklarını söyledi.

Aylin Cesur; "SayınBakan Fahrettin Koca’ya Komisyondaki soruma net cevap alamayınca, yanına gittim-tekrar sordum. Müjde verin Sayın Bakanım-gençler sıkıntıda-ne zaman ve 17689’un kaçı atanacak dedim. Cevap: “Tamamı atanacak ve şuan Cumhurbaşkanlığında.15 güne açıklarız” Müjde de takibi de bizden!" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı. Açıklandığında başvuru şartları haberimizin içinde yer alacak. Daha önceki alımlara baktığımızda şartların aşağıdaki gibi olması düşünülüyor.

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Müjdesi CHP'li Vekil'den Geldi
Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Müjdesi CHP'li Vekil'den Geldi
Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı duyurusu ne zaman yapılacak? Başvuru şartları...
Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı duyurusu ne zaman yapılacak? Başvuru şartları...
Anahtar Kelimeler:
sağlık bakanlığı bin personel alımı tarih belli oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de engelli gence iş arkadaşları tarafından cinsel taciz ve işkence: Mahkemede 'Şakaydı' dediler
İzmir'de engelli gence iş arkadaşları tarafından cinsel taciz ve işkence: Mahkemede 'Şakaydı' dediler
Ahmet Altan yeniden tutuklandı!
Ahmet Altan yeniden tutuklandı!
Telefon dolandırıcıların yeni numarası da bu oldu! Aman dikkat...
Telefon dolandırıcıların yeni numarası da bu oldu! Aman dikkat...

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim