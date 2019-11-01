Sağlık Bakanlığı 17 Bin 689 Memur Alımı İçin Kadro Dağılımı Açıklandı! Sağlık Bakanlığı Personel Alımları 2019-2020

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz dönemde 12 bin memur alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilana başvuran adaylar arasından başvurusu geçerli olan 12 bin kamu personeli iş başı yaptı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2019 yılında 29 bin 689 memur alınacağı açıklanmıştı. Yapılan 12 bin kişilik alımdan sonra geri 17 bin 689 personel alımı kaldı. Sağlık Bakanlığı personel alımları ile ilgili detayları merak eden takipçilerimiz için açıklanan başvuru şartlarını ve kadro dağılımını paylaşıyoruz. İşte detaylar...

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü üzerinden Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 kamu personeli alımı gerçekleştirilecek. Daha önce Sağlık Bakanlığı tarafından ÖSYM aracılığı ile 12 bin kamu personeli alımı gerçekleştirilmişti. 12 bin personel alımı KPSS 2019/4 kapsamında yapılmıştı.

17 BİN 689 PERSONEL ALINACAK

Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 kamu personeli alımı daha yapacak. Adaylar tarafından Sağlık Bakanlığı personel alımının hangi kadrolarda gerçekleştirileceği ve aranan şartların neler olduğu araştırılıyor. Bu konu hakkındaki detayları aşağıda kamupersonelinet olarak okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Sağlık Teknikeri: 6 bin 345

Hemşire: 7 bin 525

Ebe: 2 Bin 182

Teknisyen: 606

Sosyal Çalışmacı: 246

Biyolog: 16

Çocuk Gelişimi: 30

Dil ve Konuşma Terapisti: 20

Diyetisyen: 131

Fizyoterapist: 200

İş ve Uğraşı Terapisti: 20

Odyolog: 20

Perfüzyonist: 40

Psikolog: 300

Sağlık Fizikçisi: 6

BAŞVURACA ADAYLAR ARANAN ŞARTLAR

Bunun yanı sıra ilan henüz yayımlanmadığından dolayı net genel şartlar belli olmadı. Ancak şartların bir önceki alımlar ile aynı olması beklenmektedir. Tabii her kadro için özel şartlar da belirlenecektir. Buna göre muhtemel genel şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,

Alım yapılacak pozisyona göre ilgili eğitim seviyelerinde olmak gibi şartlar aranır.

Bu haberde bahsettiğimiz ilan henüz yayınlanmadı ancak önümüzdeki zaman diliminde ilan yayınlanacaktır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da ilanın 2019 yılı bitmeden yayınlanacağını belirtmişti.

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