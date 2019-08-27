Sağlık Bakanlığı 17 Bin 689 Memur Alacak! Alımlar Ne Zaman Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından bu ay içinde 12 bin kamu personeli alımı gerçekleştirildi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı personel alımlarının devam edeceği belirtildi. Bakan Koca yaptığı açıklamalarında 17 bin 689 personel alımı için tarih verdi.

17 BİN 689 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açılamalarında personel alımları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca konu hakkında yaptığı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan personel alımı eskiden olduğu gibi KPSS puanıyla belirlenecek. 3-4 ay içerisinde de personel alımının ikinci etabını gerçekleştireceğiz"

İkinci etap olarak 17 bin 689 kamu personeli alımı kastediliyor. 17 bin 689 personel alımı olup ilanın yayınlanma tarihine de açıklamada dikkat çekilmektedir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarında kamu personeli alımına ilişkin 3-4 ay içerisinde gerçekleştirileceğini belirtmişti. Bu ay başında yapılan 12 bin personel alımı baz alındığında ikinci etap yani 17 bin 689 kamu personeli alımı içn Kasım veya Aralık aylarında ilanın yayımlanması beklenmektedir.

Söz konusu ilan yayımlandığında adayları sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz.

MUHTEMEL GENEL ŞARTLAR

Bunun yanı sıra adayların genel şartların nasıl olacağına ilişkin araştırmaları bulunuyor. Alım yapılacak kadrolara göre özel şartlar belirlenecek ancak genel şartların bir önceki alımla aynı olması beklenmektedir. Bu bağlamda muhtemel genel şartlar şöyle belirtilmiştir:

1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

2. 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

3. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

4. Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

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