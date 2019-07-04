Sağlık Bakanlığı 12 bin Personel Alımı Ne Zaman?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. yhgm.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı mülakatsız 12 bin personel alımı başvuru şartları! İşte branşlar ve kadro dağılımı...

yhgm.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda 2019 yılı sonuna kadar 29 bin 689 işçi ve personel alımı yapacağını belirtmişti. Bu alımların ilk etabı 12 bin kişilik kadro için alım yapılacağı açıklandı ve adaylar uzun süreden beri bu açıklamayı bekliyordu. Devamlı olarak tartışmalara yer verilen ve adayların büyük merakla beklediği duyuru geliyor. Sağlık Bakanlığı mülakatsız 12 bin personel alım ilanı Haziran ayı içerisinde yayımlanması bekleniyorken Haziran ayının ilk günlerinde de ilan gelmedi. İSağlık Bakanlığı 12 bin personel alım ilanının bu hafta içinde yayımlanması bekleniyor. Kadro dağılımları halen kati olarak bilinmemekle birlikte resmi açıklamayla kadro dağılımlarının da açığa kavuşması bekleniyor.

yhgm.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı mülakatsız 12 bin personel alımı başvuru şartları! İşte branş ve kadrolar... Sağlık Bakanlığı Mülakatsız 12 bin Sağlık personeli için gözler bakanlığa dikildi. Peki 2019 yılının ilk etabı olan 12 binlik ilan ne zaman yayımlanacak? Geçen yılda merkezi alımlar tercih kılavuzu ile yapılmıştı. Ancak geçen yıl başvurular haziran ayının başında başlamıştı. Bu yılda yine alımlar Merkezi Atama ile yapılabilir ve söz konusu tercih kılavuzu bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor. Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.​

SAĞLIK BAKANLIĞI İLANI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Devamlı olarak tartışmalara yer verilen ve adayların büyük merakla beklediği ilan geliyor. Sağlık Bakanlığı Mülakatsız 12 bin personel alım ilanı Haziran ayı içerisinde yayımlanması bekleniyorken haziran ayının son zamanlarına gelindi. İlgili ilanın bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı atamaların ilk etapta, Biyolog, Ebe, Çocuk Gelişimcisi, Dil ve Konuşma Terapisti, Diyetisyen, Fizyterapist, Hemşire, İş ve Uğraş Terapisti, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Sosyal Çalışmacı, Perfüzyonist, Psikolog ve odyolog kadrolarına alım yapılacak. Kadro dağılımı ise,

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMINDA KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Kadro dağılımları halen kesin olarak bilinmemekle birlikte resmi açıklamayla kadro dağılımlarının da açığa kavuşması bekleniyor. Bunun yanı sıra tahmin edilen kadrolar şu şekilde: Biyolog: 30 Ebe: 1.000 Çocuk Gelişimcisi: 32 Dil ve Konuşma Terapisti: 18 Diyetisyen: 160 Fizyoterapist: 400 Hemşire: 6.835 Sağlık Bakanlığının atama yapılabilecek 32 branşı ve atama bekleyen yüz binlerce adayı bulunuyor. Bakanlığın en son atama yaptığı 2018 yaz aylarından beri bir atama gerçekleştirilmedi.

2019 ALIMLARI BEKLENİYOR?

Geçen yılda merkezi alımlar tercih kılavuzu ile yapılmıştı. Ancak geçen yıl başvurular haziran ayının başında başlamıştı. Bu yılda yine alımlar Merkezi Atama ile yapılabilir ve söz konusu tercih kılavuzu bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.

SÜREÇ NASIL TAKİP EDİLECEK?

Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Profesyonelleri Platformu Kurucusu Aras Ali Altıntaş, 30 bini aşkın atama için ilk tercihlerin Haziran ayında yapılacağını işaret etti. Bakan Yardımcısı ise ilk tercihlerin Haziran ayında alınacağını ifade ederek, 30 bini aşkın alımda en fazla sayının ilk tercihlerde atanacağını aktardı. Yapılacak alımlarda ise KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak ve adaylar mülakata alınmayacak.

BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

"İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek."

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 bin 689 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri açıklanmadı. Ancak bir önceki alım süreçlerine bakıldığında başvuru şartlarının benzer olacağı düşünülüyor.

- 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

İLK ATAMA HAZİRAN'DA VE İLK ATAMA 20 BİN KİŞİ OLACAK!

Sağlık Profesyonelleri Platformu Kurucusu Aras Ali Altıntaş tarafından yapılan açıklamada son 10 yılın en yüksek miktarda atamasının yapılacağını ve bu atama sayısının ise 30 bine yakın olacağını ifade etti. 30 bine yakın sağlık personeli alımında ilk tercihlerin Haziran ayında alınacağını belirtti. Atamalar ile ilgili bilgi Sağlık Bakan Yardımcıs Muhammet Güven'den geldi. Bakan Yardımcısı Muhammet Güven ilk tercihlerin Haziran ayında yapılacağını ve 30 bine yakın büyük alımda en fazla sayının ilk tercihlerde atanacağı bilgisine yer verildi. İlk tercihlerde atama sayısının en az 20 bin olacağını da ekledi.

ALIMLAR MÜLAKATSIZ YAPILACAK!

Yüzbinlerce sağlık personelinin merak ettiği bir diğer konu ise alımlarda mülakat olup olmayacağıydı. Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, alımların merkezi atama ile yapılacağını, KPSS puan üstünlüğüne göre mülakatsız olacağını belirtti.

İLK ATAMALARDA EN AZ LİSE MEZUNU 1000 HEMŞİRE ATANACAK!

İlk atamaların 20 bin civarında olacağını ifade eden Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, ilk merkezi atamalarda en az lise mezunu 1000 hemşirenin de şehir hastaneleri bünyesinde istihdam edileceğini belirtti.

KAMU PERSONEL ALIMINDA KPSS ŞARTI

Ali Aras Altıntaş personel alımı hakkında yaptığı açıklamada bakanlığın personel alımına ilişkin teknik çalışmaları bitirmek üzere olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı kamu personeli alımında mülakat yapılmayacak ve KPSS puan sıralamasına göre alımlar gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ALIMLARI NASIL YAPILACAK?

Bakanlık alımları mülakatsız KPSS öncelikli olarak yapacak. KPSS puanı daha yüksek olan aday personel alımında ön plana çıkacak. Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamalarda da söylendiği üzere bu kişiler sözleşmeli olarak bakanlık bünyesinde görev almış olacaklar.

Sağlık Bakanlığının Tarihçesi

Selçuklu-Osmanlı tıp geleneğinde süreklilik yanında, sağlık hizmetlerinin organizasyonunda da bir kültür birliğinin varlığı söz konusudur. Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte bu yapı geliştirilirken, bütün kurumları ile devlet örgütlenmesi ve hizmet politikalarının oluşturulmasında daha çok batıya dönük bir yol izlenmiştir. Sağlık politikaları bu süreçte, dünyadaki eğilimlerden bağımsız kalamayarak, temel tercih değişiklikleri göstermiştir.

1920-1923 Yılları Arası Sağlık Politikaları

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını takiben 3 Mayıs 1920 tarihinde 3 sayılı kanun ile kurulmuştur. İlk Sağlık Bakanı Dr. Adnan Adıvar'dır. Bu dönem sağlıkla ilgili düzenli bir kayıt fırsatı olmamış, daha çok savaş yaralarının sarılmasına ve mevzuat geliştirmeye odaklanılmıştır.

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