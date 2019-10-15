Sadece el yikayarak hastane enfeksiyonlarinin önüne gecmek mümkün!

Sadece el yıkayarak hastane enfeksiyonlarının önüne geçmek mümkün

15 Ekim Dünya El Yıkama Günü nedeniyle hastane enfeksiyonunu önleyici çalışmalara işaret eden Ecolab Türkiye Genel Müdürü Halit Kayatürk, “Hastanelerde enfeksiyonun azaltılması için el yıkama takibinin çok iyi şekilde yapılması gerekiyor” dedi.

Hastaneye yatan hastaların 10'da birinde, yoğun bakım ünitesinde yatanların ise yaklaşık 3'te birinde hastane enfeksiyonu gelişiyor. Sadece el hijyeni sağlanarak hastane enfeksiyonlarının önüne geçmek mümkün… Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ( UNICEF ) tarafından kabul edilen “15 Ekim Dünya El Yıkama Günü” dolayısıyla hastane hijyenine dikkat çeken Ecolab Türkiye Genel Müdürü Halit Kayatürk, “Sadece el yıkayarak ek bir işlem veya maliyet olmaksızın hastane enfeksiyonlarını azaltabiliriz” diye konuştu.

El Hijyeni Takip Sistemi Türkiye’ye geliyor

Türkiye’de 355’i özel olmak üzere 1600 civarında yataklı hastaneye hizmet verdiklerini aktaran Kayatürk, tüm hastanelerde sıfır hastane enfeksiyon hedefiyle çalıştıklarını söyledi. Kayatürk, el yıkama alışkanlığının çocukluk çağlarından itibaren kazanılmasının çok önemli olduğunu kaydederek, “El yıkamak hastane enfeksiyonlarını önleme konusunda da kritik bir rol oynuyor. Bu nedenle bu bilincin erken yaşlarda kazandırılmasını çok önemsiyoruz. Ecolab olarak enfeksiyonları tamamen önlemek amacıyla kimya ile birlikte teknoloji, servis, eğitim ve bilgiyi bir arada sunarak sağlık kurumlarının çözüm ortağı olarak çalışıyoruz. Kurumlarda el hijyen uyumunu arttırmak için yakın zamanda Ecolab El Hijyeni Takip Sistemi’ni Amerika’da sağlık profesyonellerinin hizmetine sunduk. Sistemin kullanımıyla sağlık kurumlarında çok başarılı sonuçlar sağlandı ve enfeksiyon oranlarında ciddi düşüşler sağlandı. Bu sistem en kısa zamanda Avrupa ile birlikte Türkiye’de eş zamanlı olarak kurumlarımızın hizmetine sunulacak” dedi.

Hastalar denetçi olmalı

Hastane enfeksiyonları oluşmadan önlemenin, sonraki ilaçlı tedavi ve önlemlerden daha ekonomik ve sağlıklı bir yol olduğunu dile getiren Kayatürk, şunları söyledi: “Sağlık profesyonelleri gerekli önlemleri alırken hastalar ve hasta yakınlarına da çeşitli önlemler düşüyor. Tüm hastalar enfeksiyon önleme yöntemlerine destek vermeli ve aynı anda bağımsız birer denetçi olmalıdırlar. Bilinçli hasta ve yakını hem kurumun hijyen uyumunu arttırır hem de sağlıkta kalitenin sürekliliğini sağlar. Örneğin el yıkama ve susuz el dezenfektanlarıyla ellerin ovulması hastanelerde hayat kurtaran çok basit önlemlerdir. Bir hastaya temas öncesi yıkanmış veya alkol bazlı dezenfektanla ovulmuş eller birçok enfeksiyonun bulaşmasında engelleyici bir önlemdir. Hastane enfeksiyonu geliştiğinde yatış süresi uzar ve maliyet artar. Uygun el hijyeni uygulanması ile hastane enfeksiyonları ek bir çabaya ve maliyete gerek olmadan azaltılabilir.”

Dijitalleşen dünyada üretilen dezenfektanların doğru şekilde kullanımını, kullanıcıların denetlenmesini ve eğitim planlamasında gerekli olan bilgiyi sunabilmek adına geliştirdiği modern uygulamalar bulunduğunu belirten Kayatürk, Encompass isimli program aracılığıyla da hastane temizliğini denetlemeyi amaçladıklarını ve sağlık kurumlarının hijyen performansını geliştirerek enfeksiyonları önlediklerini ifade etti.

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