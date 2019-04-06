Saç dökülmesine ne iyi gelir?

Saç dökülmesi hepimiz için oldukça ciddi bir problem. Bir araştırmaya göre ilk bakışta dikkate alınan bölgelerin başında saçlar geliyor. Saçlar size bakan kişi tarafından ilk fark edilen ve sizi tarif ederken ilk kullanılan öğelerdir. Saçlarınızın rengi ve uzunluğu veya saçsız olmanız sizi ayırt ettiren bir özellik olarak göze çarpacaktır.

Saçlarımız bu kadar önemliyken farklı birçok nedenle saçlarımızı kaybediyoruz. Saçlarımıza özen göstermek için ne yapmalıyız? Nasıl koruyabiliriz ve kurtarabiliriz saçlarımızı?

Demir eksikliğine dikkat!

Saçlarınızın dökülmesinde beslenme alışkanlıklarınız etkili olabiliyor. Demir eksikliği yaşayan insanlar saçlarını daha erken kaybedebiliyor. Bu nedenle demir içeren gıdalar saçlarınızı kurtarmak için önemli bir yardımcı. Yani; ıspanak, pazı, roka, maydanoz gibi yeşillikler grubuna yönelin. Demir eksikliğinizi azaltacaktır. Yine deniz mahsulleri çinko içerdiği için saçlarınızı güçlendirecektir.

Şampuan seçimi önemli!

Şampuan alırken mutlaka içeriğinde argan yağı olan şampuanları tercih etmeniz faydanıza olacaktır. Yanı sıra tamamen doğal olarak üretilen sarımsak özlü sabunlar yine saçlarınızı kurtarmak için ciddi fayda sağlıyor. Aynı zamanda sarımsak kaybettiğiniz saçların yeniden çıkmasına da yardımcı oluyor.

Kınaya dönüş!

Büyüklerimiz saçlarına kına yakarlardı. Bu sadece iyi görünmek amacıyla yaptıkları bir şey değil tabii ki. Aynı zamanda sağlık için yapıyorlardı bu uygulamayı. Oldukça işe yarayan bu yöntem saçlarınızın dökülmesini önlemeye yardımcı olur. Saçlarınızı beslemeye ve güçlendirmeye de yarayan kınayı ceviz kabuğu, soğan kabuğu ve zeytinyağı ile birlikte hazırlarsanız daha hızlı sonuçlar almanız mümkün olur.

Bir kür önerisi!

Vitamin eksikliği nedeniyle saçlarınızı kaybediyorsanız bir diğer önerimiz avokado yağıdır. Saçlarınızda direkt olarak kullanabileceğiniz avokado yağının kullanımı da kolay. Saçlarınıza sürün. Havlu sararak birkaç saat saç derinize ve saçlarınıza nüfuz etmesini bekleyin.

Sarımsak mucizesi!

Sarımsak belki de gelecekte daha iyi anlaşıldığında bu şifa kaynağıyla ilgili daha fazla konuşmak mümkün olacak ama şu anda biliyoruz ki sarımsak hakiki bir hayat kurtarıcı. Lütfen kokusu kötü diye düşünüp ‘kullanmam’ demeyin. Kokusu çok rahatsız ediyorsa zeytinyağı, tatlı badem yağı ve Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Ayrıca saç çıkarmada büyük etkisi olan lavanta yağını da sarımsak karışımına dahil ederseniz karışımın gücünü arttırmış ve kötü kokunun oluşmasını da engellemiş olursunuz.

Bir süreliğine tarz değişimi!