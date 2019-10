Sabri Ülker Vakfı Yemekte Denge Eğitim Projesi ile Çocuklara Spor Yapma Alışkanlığı Kazandırdı

Sabri Ülker Vakfı çocukluk çağında gittikçe artan fazla kiloluluk ve azalan fiziksel aktivite ile mücadelede Türkiye’nin sınıf düzeyi bakımından en kapsamlı beslenme projesi Yemekte Denge’yi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile hayata geçiriyor. Vakfın Marmara, Akdeniz ve SANKO Üniversiteleri ortaklığında gerçekleştirdiği araştırma, eğitim alan çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıklarındaki gelişimi ortaya koyuyor.

Sabri Ülker Vakfı’nın Türkiye’nin 20 ilinde 800 okulda on binlerce ilkokul ve okul öncesi öğrencisine ulaştırdığı eğitim projesi sayesinde her gün kahvaltı eden öğrencilerin oranı yüzde 94’e çıkarken, fiziksel aktivite düzeyinde ciddi artış gözlendi. Çocukların aşırı kalori alımı azalırken her 100 şişman çocuktan 2’si ideal kilosuna yaklaştı.

Toplumun beslenme ve sağlıklı yaşam konularında bilinçlenmesine katkı sağlamak hedefiyle çalışan Sabri Ülker Vakfı, İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenen 13. Avrupa Beslenme Konferansı’nda, Türkiye’de 1901 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiği “Besin Tüketim Sıklığı ve Miktarı Araştırması-II’nin sonuçlarını ilk kez açıkladı.

T. C. Millî Eğitim Bakanlığı liderliğinde projenin yürütüldüğü pilot okullarda 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileriyle Marmara, Akdeniz ve SANKO Üniversiteleri Beslenme ve Diyetetik Bölümleri ile yapılan araştırma, öğrencilerin beslenme eğitimi almadan önce ve sonra beslenme bilgi düzeyleri, beslenme alışkanlıkları, ve fiziksel aktive durumlarını gösteriyor.

Dublin’de, Sabri Ülker Vakfı Başkanı Talat İçöz, Vakıf Genel Müdürü Begüm Mutuş ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Tanju Besler’in katılımıyla düzenlenen basın toplantısında açıklanan araştırma sonuçlarıyla çocukluk çağı beslenmesine ilişkin çarpıcı veriler ortaya konuyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Tanju Besler, ‘‘8. yılına giren Türkiye genelinde 6,5 milyonun üzerinde çocuk, öğretmen ve ebeveyne ulaşarak dengeli beslenmenin prensiplerini anlattığımız Yemekte Denge Eğitim Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz araştırma projenin başarısını ispatladı. Çocuklar 32 haftalık bu eğitimden sonra kahvaltı alışkanlığı kazanıp düşük olan sebze ve meyve gibi gıdaların tüketimini arttırırken enerji dengesi için fiziksel aktivitenin önemini kavradı’’ dedi.

Sabri Ülker Vakfı Başkanı Talat İçöz, “Sabri Ülker Vakfı olarak “Her şey daha iyi bir yaşam için” ana vizyonu ile toplum sağlığının gelişimi için çalışıyoruz. Yemekte Denge Eğitim Programını 20 ilde 800 okulda 6 milyonu aşkın öğrenciye, ebeveyne ve öğretmene ulaştırarak çocuklarımızın gelişimine sağladığımız katkıyı görmek çok büyük mutluluk, daha çok çocuğumuza ulaşma hedefiyle ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, Sabri Ülker Vakfı’nın uluslararası arenada en iyi uygulama örneği olarak gösterilen Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin 2017-2018 eğitim dönemi ile Hayat Bilgisi dersi kapsamında müfredata dahil edilmesinin önemini vurgulayarak, ‘‘Çocuklarımız dengeli beslenmenin ne olduğunun bilincinde sağlıklı bir beslenme tabağında neler olmalı ve bir yasaklama olmadan neyi ne kadar tüketmeleri gerektiğini öğrendiler. Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte 9. yılına giren bu örnek projeyi hayata geçiriyor olmaktan gurur duyuyoruz’’ diye konuştu.

Sabri Ülker Vakfı, basın toplantısının ardından bu yıl 13’üncüsü “Obez Bir Dünyada Kötü Beslenme: Avrupa Perspektifleri” başlığıyla düzenlenen Avrupa Beslenme Konferansı’nda “Yemekte Denge Eğitim Projesi: Türkiye’den En İyi Uygulama Örneği” başlıklı oturuma ev sahipliği yaparak, araştırma sonuçlarını beslenme dünyasının liderlerine sundu.

Yemekte Denge projesi çocuklara kahvaltı alışkanlığı kazandırdı!

Araştırma sonuçları, Yemekte Denge projesi sayesinde beslenme eğitimi alan öğrencilerin, beslenme alışkanlıklarının olumlu yönde değiştiğini ortaya koyuyor. Eğitim öncesi öğrencilerin yüzde 16’sı güne kahvaltı etmeden başlarken eğitim sonrası öğrencilerin yüzde 94’ü kahvaltı etmeye başladı.

Çocuklar sağlıklı beslenme tabağını ve yasaklar olmadan dengeli beslenmenin prensiplerini öğrendi!

Eğitime katılan çocuklar besin gruplarını ve besleyici değerlerini daha iyi tanıyarak, böylece neyi ne kadar ve neden tüketmeleri gerektiğini öğrendiler. Beslenme bilgi düzeyine yönelik besin eşleştirmelerinde, tavuk pirzola, yeşil mercimek, bulgur pilavı, beyaz peynir, nohut, yoğurt, balık, ekmek, reçel, dolmalık biber, makarna, et kavurma, ayran, yaş pasta, tereyağının doğru besin gruplarıyla eşleştirmesinde doğru yanıtlanma oranının arttığını gösteriyor.

Akdeniz diyetinin benimsenmesiyle eğitim öncesi ölçümlenen çocukluk çağı fazla kiloluluk oranı düşerek ideale yaklaştı!

Araştırma sonuçları, bilimsel referans kurumlar tarafından dünyaca en iyi beslenme şekli olarak kabul görmüş olan Akdeniz Diyeti’nin de öğrenciler tarafından benimsendiğini ortaya koyuyor.

Katılımcıların Akdeniz diyetine uyumları, KIDMED ölçeği ile değerlendirildi. Buna göre her 10 çocuktan 3’ünün Akdeniz diyetine uyumu iyi olarak değerlendirildi. Bu çocukların hareketli geçirdiği süre ile egzersiz için harcadığı süre diğer çocuklara göre daha yüksek bulundu.

Doğru beslenme ve aktif yaşam alışkanlığı şişmanlığa neden olan aşırı kalori alımını azalttı!

Öğrencilerin üç günlük besin tüketim kayıtları incelendiğinde, ortalama enerji alımının eğitim sonrasında 2838 kkal/gün’den 2690 kkal/gün’e düşerek, normal sınırlara yaklaştığı da araştırmada ortaya çıkan bir diğer önemli bulgu.

Araştırmaya katılan 7-12 yaş arası şişman sınıfına giren çocukların eğitim sonrasında ideal kilosuna yaklaştığı tespit edildi. Araştırma sonuçları eğitim sonrası her 100 şişman çocuktan 2’sinin ideal kilosuna kavuştuğunun, büyüme ve gelişme çağında olan öğrencilerin ise boylarının ortalama 2 cm uzadığının altını çiziyor.

Eğitim sonrasında İstanbul’da çocukların egzersiz süresi günde yaklaşık %40 artarak 25 dakikaya çıktı!

Araştırma sonuçları, öğrencilerin Yemekte Denge Eğitim Programı’ndan önce günlük oyun, egzersiz ve spor için ayırdığı vakit 182 dk iken eğitim sonrasında bu sürenin 192 dk’ya yükseldiğini gösteriyor. Özellikle metropol bir şehir olan İstanbul’da Yemekte Denge Eğitimi sonrasında öğrencilerin günlük olarak egzersiz için ayırdıkları sürenin %40 artışla 25 dakikaya çıktığı belirtiliyor.

Sabri Ülker Vakfı 6 milyonu aşkın öğrenci, ebeveyn ve öğretmene ulaşmayı başardı

Türkiye’deki çocuklarda şişmanlık ve beslenme alışkanlıklarına ilişkin araştırmalar Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Sabri Ülker Vakfı’nın 2011 yılında Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdiği Yemekte Denge Eğitim Projesi, çocukların erken yaşlarda beslenme eğitimi almasını sağlayarak sağlıklı gelecek nesiller oluşmasına katkı sunma amacı taşıyor.

20 bin öğrenciyle çıktığı yolda bugün 9’uncu yılına girerken 6 milyonu aşkın öğrenciye, ebeveyne ve öğretmene ulaşmayı başaran Yemekte Denge Eğitim Projesi, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Diyarbakır, Mardin, Muş, Adıyaman ve Elazığ olmak üzere 5 ilin eklenerek yaygınlaştırılmasıyla 20 ilde 800 okulda uygulanacak.

Fiziksel Aktiviteye Teşvik İçin Proje Yenilendi

Projenin en önemli çalışmalarından biri de “Aktif Yaşıyoruz” modülü… 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde “Aktif Yaşıyoruz” modülü ile Yemekte Denge Eğitim Projesi zenginleştirildi. Çocuklara fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Aktif Yaşıyoruz her gün sınıf içinde uygulanacak 10 dakikalık aktivitelerden oluşuyor.

