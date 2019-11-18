Sabancı Vakfı Türkiye’nin Fark Yaratanlarını Arıyor!

Programın sosyal fayda sağlamasının yanı sıra bireyleri fark yaratmaları için teşvik ettiğini belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “10 yılda 78 ilden 2.700’ün üzerinde başvuru aldık ve 42 ilden 190 Fark Yaratan’ın ilham veren, umut dolu hikayesini toplumla buluşturduk. Sivil toplumun gelişmesi için bireylerin desteklenmesinin önemine olan inancımızla çıktığımız bu yolda, Fark Yaratanlar programının kendisi de bir fark yaratan oldu ve öncü bir duruş sergiledi. Keşfettiğimiz Fark Yaratanlar daha sonra diğer sivil toplum kuruluşları tarafından da fark edildi ve ödüller kazandı” dedi.

Sabancı Vakfı’nın destek verdiği projeleri en az 10 yıl sürdürmeye özen gösterdiğini belirten Nevgül Bilsel Safkan, “Güçlü bir sivil toplumun ve güçlü bireylerin varlığının toplumsal gelişmenin olmazsa olmazı olduğunu biliyoruz. Günümüzde sivil toplum yalnızca dernek, vakıf gibi kurumlardan ibaret değil. Bireyler de toplumsal sorunlara çözümler geliştirmek üzere çalışıyorlar. Fark Yaratanlar programı da bu bireyleri bulmayı, görünür kılmayı ve desteklemeyi hedefliyor. Programın her adımında şeffaf ve adaletli olmaya çok gayret gösteriyoruz. Başvuran binlerce kişi arasından adil bir yöntemle seçim yapabilmek için bağımsız bir Danışma Kurulu oluşturuyoruz.

Şimdi yeni dönemde yeni hikayelerle daha dinamik bir yol haritasıyla devam ediyoruz. Seçilecek Fark Yaratanlar, hem danışma kurulundaki yetkin isimlerden, hem de programa katkı veren uzmanlardan çalışmaları hakkında geribildirim ve katkı alabilecekler. Ayrıca, Fark Yaratanlar’la yapılacak ihtiyaç analizi sonucunda hedeflerine ulaşmaları için bir yol haritası belirleyeceğiz. Bu yıl ilk defa düzenleyeceğimiz atölyelerle yeni Fark Yaratanlarımızı geçmiş yılların Fark Yaratanlarıyla bir araya getirerek deneyim paylaşımına imkan tanıyacağız. Yeni dönemde Türkiye’nin Fark Yaratanları’yla aynı yolda daha büyük bir heyecanla yürüyeceğiz” dedi.

Toplumsal sorunların bireysel çaba ve aktif vatandaşlık örneğiyle nasıl çözülebileceğine dair topluma ilham vermeyi hedefleyen programın yeni döneminde de adayların belirledikleri sorunlara getirdikleri çözümlerin somut değişim yaratması, yaratıcı, sürdürülebilir, yaygınlaştırılabilir, şeffaf ve güvenilir olması bekleniyor.

Ayrıntılı bilgi edinmek, başvuru yapmak veya aday göstermek için www.farkyaratanlar.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

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