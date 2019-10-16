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Sabancı Vakfı Hibe Programları Kapsamında 12 Yılda 159 Projeye 23 Milyon Tl’nin Üzerinde Destek Verdi

Sabancı Vakfı, Hibe Programları kapsamında destek verdiği sivil toplum kuruluşlarını “Ekim Zamanı” toplantısında bir araya getirdi.

Sabancı Vakfı Hibe Programları Kapsamında 12 Yılda 159 Projeye 23 Milyon Tl’nin Üzerinde Destek Verdi

Sabancı Vakfı, Hibe Programları kapsamında destek verdiği sivil toplum kuruluşlarını “Ekim Zamanı” toplantısında bir araya getirdi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 13:43
Sabancı Vakfı Hibe Programları Kapsamında 12 Yılda 159 Projeye 23 Milyon Tl’nin Üzerinde Destek Verdi

 Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde 16 Ekim’de gerçekleşen toplantıda, 2018-2019 yıllarında Sabancı Vakfı’ndan hibe desteği alan 10 sivil toplum kuruluşunun (STK) proje hikayeleri katılımcılarla paylaşıldı. Türkiye’de hibe programlarını uygulayan ilk vakıf olan Sabancı Vakfı,12 yılda, 159 projeye, 23 milyon TL’nin üzerinde hibe desteği verdi. Vakıf, kadın, genç ve engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları toplumsal sorunların çözümü için projeler hayata geçiren STK’lara hibe desteğinin yanı sıra bilgi ve tecrübe desteği de sağlıyor.

Her yıl fırsat eşitliği sunan bir toplum hayaliyle çalışmalarını yürüttüklerini belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı“Bu yıl eğitim projelerine odaklanarak; kaliteli, hak temelli eğitimi destekleyen ve eğitime erişim için çalışan sivil toplum örgütlerini seçtik. Sabancı Topluluğu’nun kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın “Bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprakların insanlarıyla paylaşmak” ilkesiyle tam 45 yıldır hayırseverlik faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu toprakların insanlarını seviyor, güveniyor ve elimizden geldiğince destekliyoruz. Sorunları yerinde, yerelde tespit eden sivil toplum kuruluşlarına hibe desteği sunuyor, birlikte çalışarak çözümün bir parçası olmaya çalışıyoruz. Bugün toplumun sorunlarına duyarlı, yapıcı, cesur bireylerin, yarattıkları etkiyi kendilerinden dinlemek için yine bir aradayız. Nevşehir’de erken yaşta evlilikleri engelleme mücadelesi veren 20 cesur kadının hikayesi, kapsayıcı eğitim çalışmalarının çocukların gözünde farklılıkları nasıl olağanlaştırdığı ve teknoloji eğitimi alarak hayalini tasarlayan gençler, hepsi bize ilham veriyor” dedi.

Sabancı Vakfı Hibe Programları ile kalıcı etkiler yarattıklarını belirten Sabancı, “Türkiye’de Hibe Programlarını uygulayan ilk vakıf olarak, tüm bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum için sivil toplumun büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Güçlü sivil toplum örgütleri, güçlü bireyi ve güçlü demokrasileri de beraberinde getiriyor. O nedenle, demokrasinin, bireyin ve toplumun teminatı konumunda olan sivil toplumun desteklenmesini çok önemsiyoruz” ifadelerinde bulundu.

Ashoka Türkiye, Başka Bir Okul Mümkün Derneği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Köy Okulları Değişim Ağı Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Nirengi Derneği, Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı, Rengarenk Umutlar Derneği, Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı proje temsilcileri, projelerinin sonuçlarını, projelerini hayata geçirirken yaşadıkları deneyimleri, gelecek dönem için planlarını ve projelerden yararlanan insanların öykülerini Şirin Payzın’ın moderatörlüğünü yaptığı Deneyim Paylaşım Toplantısı’nda anlattı.

“Ekim Zamanı Buluşma Zamanı” başlığıyla düzenlenen toplantıyı eğitimde engelli hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuğun iyi olma hali ve öğretmenlerin güçlenmesi konularında gerçekleştirilen atölye çalışmaları izledi.

Hibe Programı kapsamında desteklenen projelerin öykülerinin yer aldığı ‘Ekim Zamanı Hibe Programı Öyküleri’ kitabına www.sabancivakfi.org adresinden ulaşılabiliyor.

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