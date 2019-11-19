Sabancı Vakfı Dördüncü Kısa Film Yarışması Başvuruları 22 Kasım’da Sona Eriyor!

Bu yıl “Dijital Yalnızlık” temasıyla gerçekleştirilen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’na başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve dijital yalnızlık sorununu anlatmaları gerekiyor. Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10 en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak.

Bir kişinin birden fazla eser ile başvurabileceği yarışmaya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler kabul edilecek. Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması ve yönetmen (eser sahibi) ve / veya yapımcısından en az birisinin T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olması gerekiyor.

Bu yıl yarışmanın kanaat önderi Oscar ödüllü film müziği bestecisi Ludovic Bource olarak açıklanmıştı. Bource, “Paylaştığımız her şeyi bize karşı kullanan dijitalleşmenin doğurduğu yalnızlık hepimizin içinde. Ancak aslında artık yalnız değiliz, çünkü o (dijital dünya) yaptığımız her şeyi görüyor” dediği video mesajıyla genç sinemacılara ilham vermiş, onları yarışmaya katılmaya davet etmişti.

Dijital yalnızlık sorununu en iyi şekilde sunan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan eserlerin birincisine 20 bin TL, ikincisine 15 bin TL, üçüncüsüne 10 bin TL verilecek.

Sinemacıların gelişimine destek

Sabancı Vakfı, sinemacıların gelişimini desteklemek amacıyla Kısa Film Yarışması’na başvuran tüm eser sahiplerini Kısa Film Platformu Buluşmaları’nda bir araya getiriyor, çeşitli atölye çalışmaları düzenliyor. Bugüne kadar Yeşim Ustaoğlu, Tolga Karaçelik, Stefan Arsenijevic, Mike Downey, Ben Gibson gibi usta isimler buluşmalara katılarak genç sinemacılarla deneyimlerini paylaştılar.

Yarışmaya www.kisafilmuzunetki.org adresinden başvurulabiliyor.

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