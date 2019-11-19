Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 11°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106963
ALTIN
269.298
DOLAR
5.7134
STERLIN
7.3928
EURO
6.3248
Adalet Bakanı Açıkladı: Af Yasası Bekleyenlere Kötü Haber!
ÖSYM 2020 sınav takvimi yayınlandı! KPSS, YKS, DGS ve ALES ne zaman?
ASDEP personel alımı başvuru şartları nedir?
Emekli maaşı alanlar ve 2020 yılı emekli maaşı alacaklar dikkat! Hem maaşınız gidebilir hem de borçlu olabilirsiniz
Evlenenlere Kıdem Tazminatı Müjdesi!

Sabancı Vakfı Dördüncü Kısa Film Yarışması Başvuruları 22 Kasım’da Sona Eriyor!

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla “Kısa Film Uzun Etki” sloganı ile bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın başvuruları 22 Kasım’da sona eriyor.

Sabancı Vakfı Dördüncü Kısa Film Yarışması Başvuruları 22 Kasım’da Sona Eriyor!

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla “Kısa Film Uzun Etki” sloganı ile bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın başvuruları 22 Kasım’da sona eriyor.

19 Kasım 2019 Salı 10:50
Sabancı Vakfı Dördüncü Kısa Film Yarışması Başvuruları 22 Kasım’da Sona Eriyor!

Bu yıl “Dijital Yalnızlık” temasıyla gerçekleştirilen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’na başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve dijital yalnızlık sorununu anlatmaları gerekiyor. Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10 en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak.

Bir kişinin birden fazla eser ile başvurabileceği yarışmaya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler kabul edilecek. Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması ve yönetmen (eser sahibi) ve / veya yapımcısından en az birisinin T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olması gerekiyor.

Bu yıl yarışmanın kanaat önderi Oscar ödüllü film müziği bestecisi Ludovic Bource olarak açıklanmıştı. Bource, “Paylaştığımız her şeyi bize karşı kullanan dijitalleşmenin doğurduğu yalnızlık hepimizin içinde. Ancak aslında artık yalnız değiliz, çünkü o (dijital dünya) yaptığımız her şeyi görüyor” dediği video mesajıyla genç sinemacılara ilham vermiş, onları yarışmaya katılmaya davet etmişti.

Dijital yalnızlık sorununu en iyi şekilde sunan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan eserlerin birincisine 20 bin TL, ikincisine 15 bin TL, üçüncüsüne 10 bin TL verilecek.

Sinemacıların gelişimine destek

Sabancı Vakfı, sinemacıların gelişimini desteklemek amacıyla Kısa Film Yarışması’na başvuran tüm eser sahiplerini Kısa Film Platformu Buluşmaları’nda bir araya getiriyor, çeşitli atölye çalışmaları düzenliyor. Bugüne kadar Yeşim Ustaoğlu, Tolga Karaçelik, Stefan Arsenijevic, Mike Downey, Ben Gibson gibi usta isimler buluşmalara katılarak genç sinemacılarla deneyimlerini paylaştılar.

Yarışmaya www.kisafilmuzunetki.org adresinden başvurulabiliyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
sabancı vakfı dördüncü kısa film yarışması başvuruları kasım da sona eriyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu satarken yakalanan 'Pepe Ali' tutuklandı
Uyuşturucu satarken yakalanan 'Pepe Ali' tutuklandı
Meclise Sunuldu! Asker, Polis ve Yüzbinlerce Memuru İlgilendiriyor!
Meclise Sunuldu! Asker, Polis ve Yüzbinlerce Memuru İlgilendiriyor!
Muharrem İnce'den başörtülü kadınlara saldırıya tepki!
Muharrem İnce'den başörtülü kadınlara saldırıya tepki!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim