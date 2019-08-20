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Sabah yazarı Uluç gazetesini eleştirdi: İmamoğlu olmasa gazete boş kalacak

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, İstanbul'da yaşanan yağmur felaketinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tutan gazetesini eleştirdi. Tüm köşe yazarlarının söyleşmiş gibi İmamoğlu'nu yazdığını aktaran Uluç, "Öyle bir görüntü var ki, İmamoğlu olmasa gazete boş kalacak" dedi.

Sabah yazarı Uluç gazetesini eleştirdi: İmamoğlu olmasa gazete boş kalacak

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, İstanbul'da yaşanan yağmur felaketinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tutan gazetesini eleştirdi. Tüm köşe yazarlarının söyleşmiş gibi İmamoğlu'nu yazdığını aktaran Uluç, "Öyle bir görüntü var ki, İmamoğlu olmasa gazete boş kalacak" dedi.

20 Ağustos 2019 Salı 15:16
Sabah yazarı Uluç gazetesini eleştirdi: İmamoğlu olmasa gazete boş kalacak

Sabah gazetesi yazarı Uluç, bugünkü 'En korkulan adam, Ekrem İmamoğlu' başlıklı yazısıda, gazetesini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu haberlerinden dolayı eleştirdi. Uluç, "İstanbul'u sular basmış, Ekrem İmamoğlu tatildeymiş. Yani 100 yılda bir olacak Allahın Rahmeti'nin hesabı, 3 günlük başkandan mı sorulur, yoksa, ondan evvel bu kenti 17 yıl yöneten Kadir Topbaş'dan mı? El insaf" ifadelerini kullandı.

Hükümet gazeteleri ve yorumcularının her güne İmamoğlu ile başlayıp İmamoğlu ile bitirdiğine dikkat çeken Uluç, "İmamoğlu'nu bu kadar gündemde, hem de her gün, gündemin zirvesinde tutar, onu  'Tek konu' yaparsanız, adını hiç duymayacak olanlar da duyar, duymakla kalmaz, ezberler. Ezberlemekle de kalmaz, 'Sen neymişsin ve İmamoğlu' demeye başlar! Sonra? Onu da siz düşünün" dedi.

Seçimlerde İmamoğlu'nun 14 bin farktan 800 bin farka çıkmasını da hatırlatan Uluç, hükümet medyasının tıpkı o dönemde olduğu gibi şimdi de aynı hatayı yaptığını savundu.

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