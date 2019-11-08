Sabah yazarı: Fatih'te intihar eden dört kardeşten biri 4 bin TL'nin üzerinde maaş alıyordu

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, 'Bir şeyleri kaşımaya çalışıyorlar' başlıklı bugünkü yazısında İstanbul Fatih'te intihar eden 4 kardeşe değindi.

"Olay olduğu günden itibaren bir algı başlatıldı" diyen Güngör, yaratıldığını iddia ettiği algıya ise 'BBC Türkçe tarafından önderlik edildiğini' öne sürdü.

Güngör, "Daha intiharın nasıl olduğu bile bilinmezken, mahalle bakkalına borçlarını ve BEDAŞ'a elektrik faturalarını ödeyemediklerini belirterek, 4 kardeşin yoksulluktan öldüğüne dair haberler servis ettiler" ifadelerini kullandı.

"Belli ki birileri bir şeyleri karıştırmaya çalışıyor" diyen Güngör'ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Tabii, BBC topa girer de Cumhuriyet'i Birgün'ü durur mu! Sosyal medyadaki 'etki ajanları' devreye sokulmaz mı?

Hemen 'Susmayın' hasthagleri açıldı. İyi Parti, CHP üzerine atladı. Halkevleri eyleme çıktı.

Belli ki, birileri bir şeyleri kaşımaya çalışıyor.

Hatırlayın… Mayıs ayında köprüde arabasını yakıp denize atlayan adamın da maddi sıkıntıdan intihar ettiğini yaydılar.

Sonra adamın eşiyle sorunları olduğu ortaya çıktı. Bana kalırsa, toplumda infial yaratmak için her yol deneniyor!

Neyse konuya geri dönersem… Elimde SGK bilgileri var. O bilgiler, 4 kardeşi intihara sürükleyen nedenin yoksulluktan öte bir durum olduğunu gösteriyor. Zira, Oya Yetişkin'in Temmuz 2019 itibarıyla Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki prime dayalı esas kazancı 5.800 TL (yani net maaşı 4.000 TL'nin üzerinde)… Kamuran Yetişkin de her ay devletten 800 TL yetim aylığı alıyor. Yaşar Yetişkin'in 1.5 yıl önce SGK kaydı var. Ondan sonra part time işlerde çalıştığı için sosyal güvenlik kaydı bulunmuyor. Ama ne hikmetse, Oya Yetişkin 2 ay önce üniversiteden kendi isteğiyle ücretsiz izne ayrılıyor."

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