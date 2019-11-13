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Sabah yazarı: Bank Asya'yı kurtarmak için Eximbank'ı dolandırdılar

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü yazısında Ticaret Bakanlığı uzmanları tarafından yazılan bir rapora yer verdi ve 'Bank Asya'nın kurtarılması için Eximbank’ın 109 milyon TL dolandırıldığını belirtti.

Sabah yazarı: Bank Asya'yı kurtarmak için Eximbank'ı dolandırdılar

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü yazısında Ticaret Bakanlığı uzmanları tarafından yazılan bir rapora yer verdi ve 'Bank Asya'nın kurtarılması için Eximbank’ın 109 milyon TL dolandırıldığını belirtti.

13 Kasım 2019 Çarşamba 13:02
Sabah yazarı: Bank Asya'yı kurtarmak için Eximbank'ı dolandırdılar

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, 'Eximbank’ı 109 milyon TL dolandırdılar' başlıklı bugünkü yazısında Ticaret Bakanlığı'nın iki uzmanı tarafından hazırlanan rapora yer verdi ve Bank Asya'nın 'Eximbank'ı dolandırarak kurtarılmaya çalışıldığını' söyledi.

"Bugün size ilginç bir FETÖ dosyasının kapağını aralayacağım" diyen Güngör, Bank Asya ile ilgili yapılan yolsuzluğu şu şekilde aktardı:

"Dosya diyorum, çünkü Ticaret Bakanlığı'nın iki uzmanı tarafından yazılmış bir rapor... 4 Mayıs 2018 tarihli... Rapor yazıldıktan sonra ilgili teftiş kurullarına iletiliyor...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na da (TMSF) gönderilip bilgi isteniyor...

İçeriğinde FETÖ'yle iltisaklı şirketlerin patronlarının örgütün finans kuruluşu Bank Asya'yı kurtarmak için devletin bankası Türk Eximbank'ı nasıl soydukları yazıyor.

Listede öyle isimler var ki... İnanın epeyce su kaldırır.

Rapora göre, aralarında tekstilden madeni yağa, turizmden dış ticarete, çoraptan kozmetiğe birçok alanda faaliyet gösteren 21 firma, 17-25 Aralık operasyonundan sonra Bank Asya'yı devletin kaynaklarıyla kurtarmak için kolları sıvıyor.

Eximbank'taki FETÖ elemanları devreye sokuluyor.

Ardı ardına 21 firma 'ihracat finansmanı' adı altında devletin bankasından para çekmeye başlıyor. Başvurular, beyannameler her şey ayarlanıyor.

Eximbank'tan krediler çıkar çıkmaz para hiç bekletilmeden FETÖ'nün bankası Bank Asya'ya yatırılıyor. Meblağ o kadar büyük ki...

Tam tamına 109 milyon TL... Yanlış duymadınız... Bununla bitse iyi!

Bir de Eximbank'ın o dönemde FETÖ'nün şirketlerine verdiği kredilerin teminat mektupları var. Onların da neredeyse büyük bölümü Bank Asya'dan...

Örgütün teminat mektubu yoluyla kamuyu uğrattığı zarar bence bu rakamın da üzerindedir.

Gelelim isimlere... Birinin dosyası yargıya intikal etti. Hatırlarsanız, SABAH'ta da haber oldu.

Kervansaray Yatırım Holding'in 2013-2015 döneminde başkanlığını yapan Selim Sayılgan'ın Eximbank'tan çektiği kredileri Bank Asya'ya yatırdığı ortaya çıkmıştı. İki parça halinde çekilen kredilerin o dönemde günlerce Bank Asya'da hesapta tutularak FETÖ'nün bankasının fonlandığı, Sayılgan'ın da kendi şirketi için gidip başka bankalardan kaynak aradığı tespit edilmişti.

Kervansaray sadece birisi... Peki ya diğerleri?

Bir kısmı Sesli Tekstil, Küçükbay Yağ, Eva Nil Tekstil, Mertoteks gibi FETÖ iltisakları bilinen hatta TMSF kayyumu atanan firmalar olduğu için isimlerini vermemde sakınca yok. Bu firmalara 'sakıncalı' kaydı düşülmesine rağmen Eximbank kredisi çıkarıldığı notunu da düşeyim.

Listede benim dikkatimi çeken iki firma var.

Biri enerji, altın, finans, eğitim işleriyle bildiğimiz bir holdingin madeni yağ şirketi...

Holdingin yağ firması üzerinden Eximbank'tan yüklü meblağlarda kredi çekip FETÖ'nün bankasına yatırdığı raporda yazıyor.

Diğeri de bilinen bir gıda firmasının ortaklarının plastik şirketi... O da bir nevi, devletin parasını örgüte aktaranlardan...

Raporun akıbeti ne olur bilemem! Ama takipteyim..."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ParaDolandırıcılıkEximbankBank Asya
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